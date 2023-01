Zahl der Einsätze auf 86 gestiegen

Eine Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Seppenrade ist dringend nötig. Das wurde auf der Versammlung des Löschzuges deutlich.

Die erfolgreichen Teilnehmer an Lehrgängen und die geehrten Kameraden des Löschzuges Seppenrade stellten sich bei der Versammlung dem Fotografen zum Gruppenbild.

Sehr gespannt wartet der Löschzug Seppenrade der Freiwilligen Feuerwehr auf eine Entscheidung der städtischen Politiker, die sich demnächst mit der Erweiterung des Gerätehauses in Seppenrade und der Anschaffung eines neuen HLF-Fahrzeuges beschäftigen werden. „Nach dem Brandschutzbedarfsplan müssen wir in Seppenrade 65 Mitglieder haben. Zurzeit sind wir 60, werden die geforderte Anzahl aber bald erreichen. Daher ist der Umbau dringend nötig, zum Beispiel auch für die benötigten Spinde der Kameraden“, sagte Michael Becker, stellvertretender Löschzugführer, bei der Mitgliederversammlung am Freitagabend im Heimathaus.

Die Anzahl der Einsätze sei von 77 auf 86 im vergangenen Jahr gestiegen, wobei es nach langer Zeit vier Mal blinden Alarm gab. Neben diesen Einsätzen und den Dienstabenden im zweiwöchentlichen Rhythmus gab es noch 37 „Sonderdienste“, zu denen Arbeitssitzungen, Übungen oder auch runde Geburtstage von Kameraden zählten.

Jugendfeuerwehr und Ehrenabteilung sind sehr aktiv

Werner Stegt stellte für die Ehrenabteilung, die sich regelmäßig trifft, und die noch sehr aktiv am Geschehen des Löschzuges teilnimmt, deren verschiedene Aktivitäten vor. Mit großem Spaß und Eifer ist die stark besetzte Jugendfeuerwehr unterwegs, wie dem Bericht von Maximilian Popodi zu entnehmen war.

Dank der großen Unterstützung der Feuerwehr durch Vereine im Dorf fiel der Kassenbericht von Robert Schauer recht positiv aus. Lars Lindemann und Daniel Hendan wurden zu Kassenprüfern gewählt. Über die Einsatzstunden der vielfältigen Geräte und deren Zustand gab Michael Becker einen Bericht ab.

Urkunden gab es für zahlreiche Feuerwehrkameraden, die sich bei den verschiedensten Lehrgängen für ihre ehrenamtliche Tätigkeit zum Schutz der Bürger weitergebildet haben.

Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold und Silber

Mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber für 25-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr wurden Martin Haschmann und Daniel Hendan ausgezeichnet. Dieses Ehrenzeichen in Gold erhielten Frank Becker und Thomas Löpki, die bereits seit 35 Jahren ihren Dienst bei den Blauröcken leisten.

Wehrführer Torsten Voss informierte in seinem Grußwort die Seppenrader Kameraden über den geplanten Umbau zur Erweiterung der Wache und die Beschaffungsmaßnahmen. Er lud zur gemeinsamen Mitgliederversammlung mit dem Löschzug Lüdinghausen am 21. April ein, und wies darauf hin, dass auf dem Sportgelände in Seppenrade über Pfingsten das Zeltlager der Jugendfeuerwehren des Kreises stattfinden wird. Werner Stegt gab anschließend noch einen kleinen Überblick über die Arbeit des Festausschusses, der die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des Löschzuges im kommenden Jahr vorbereitet.