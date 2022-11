Zauberhaft in „Anderswelt“ entführt

In die mystische und verzauberte Welt der Grünen Insel führten Máire Breatnach und Thomas Loefke am Mittwochabend das Publikum im Ricordo. Die Mischung aus Eigenkompositionen und irischen Klassikern machte dabei schnell klar: An Harfe und Geige sind zwei Meister ihrer Instrumente am Werk. Immer im Mittelpunkt stand dabei die besondere Faszination Irlands, die die beiden in Erzählungen von Gottheiten, mythologischen Liebespaaren und keltischen Druiden vermittelten. Eine Wohltat in krisengeplagten Zeiten, wie Ricordo-Inhaber Michael Oberhaus betonte: „Für all das brauchen wir wunderschöne Musik.“

Persönliche Eindrücke und aktuelle Bezüge

Neben dem Blick in die Vergangenheit durften auch persönliche Eindrücke und aktuelle Bezüge im Programm von Máire Breatnach und Thomas Loefke nicht fehlen. So spannte Loefke bereits bei der Einführung zum ersten Jig charmant den Bogen zur Moderne. Historische irische Baumeister führten schnell zu dem Gedanken: „Wenn ich da im Vergleich an den Berliner Flughafen denke…“ Irlands Nationalkomponist Turlough O‘Carolan gehörte natürlich ebenso zum weiteren Repertoire der beiden Musiker wie Stücke rund um Zauberwildschweine und die „Anderswelt.“ Wie tiefgründig die Mythologie des vorchristlichen Irlands ist, machten die beiden in Berichten von „Tír na nÓg“, dem keltischen Paradies oder dem Meeresgott deutlich, der seine Insel zum Schutz in Nebel hüllt. „Wir haben auch ein Halloweenlied“, leitete Breatnach zum Titel „She moved through the fair“ über – einem traditionellen Gespensterlied.

„Lied ohne Worte“

Neben Melodien, die bis auf die Färöer-Inseln führten, präsentierte Irlands bekannteste Geigerin schließlich auch ein sehr persönliches Stück. „Walter’s Song“ ist ihrem verstorbenen Vater gewidmet und orientiert sich an seinen Lieblingsmelodien. Für sie wie für das Publikum ein emotionales „Lied ohne Worte.“ Auch das Publikum machte erste Erfahrungen mit der gälischen Sprache, die so tief mit der keltischen Vergangenheit Irlands verbunden ist. Ein Kinderlied bot die Gelegenheit zum ersten Mitsingen. Ebenso enthusiastisch wie der Applaus zwischen den Darbietungen fiel schließlich der finale Beifall aus. Kein Wunder, dass das musikalische Duo der Forderung nach einer Zugabe gerne nachkam.