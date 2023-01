Zertifiziertes Radeln

Die geführten Radtouren sind ein Markenkern des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) – und laut eines Presseberichts sehr beliebt. Ob Feierabend-, Tages- oder Mehrtagestour: Immer werden dafür Leiter benötigt. In den vergangenen Jahren schieden einige erfahrene Tourguides aus Altersgründen aus, schreiben die Verantwortlichen der Lüdinghauser ADFC-Ortsgruppe. Deshalb sind sie froh, dass nun Mitglieder an einer Ausbildung zum „zertifizierten ADFC-Tourguide“ teilgenommen haben. „Diese Ausbildung wird im Tourguide-Handbuch des Bundesverbands genau definiert und in den ADFC-Seminaren vermittelt“, heißt es weiter. Zu den Neuen zählen Marianne Schölzel, Manfred Klümper und Klaus Trudwig. Die drei erhielten jetzt ihre Zertifikate. Manfred Piotrowski wiederum verlängerte seins. Somit könne die ADFC-Ortsgruppe aus der Steverstadt ihr Angebot für geführte Touren in dieser Saison deutlich ausbauen.

„Nun sind Engagement, Kenntnisreichtum und Verantwortungsbewusstsein der neuen Tourguides gefordert, um den Qualitätsansprüchen der Radfreunde des ADFC und ihrer Gäste gerecht zu werden, denn die Guides repräsentieren den Verband“, schreiben die Verantwortlichen mit Blick in die Zukunft abschließend in ihrem Text.

Weitere Infos rund um den ADFC finden alle Interessierten online unter luedinghausen.adfc.de.