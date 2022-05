Zum Auftakt spielen „Storksbergers Riesen“

Mit „Seppenrade mittendrin“ nimmt eine Veranstaltungsreihe Fahrt auf, die bereits vor zwei Jahren starten sollte. Doch das Coronavirus zwang die Organisatoren dazu, auf die Bremse zu treten. Jetzt wiederum geben sie Vollgas – und begrüßen am Donnerstag (5. Mai) zur Premiere auf dem Kirchplatz „Storksbergers Riesen“. Ab 18 Uhr ist „Plauschen und Lauschen“ angesagt, wie es auf den Plakaten heißt. Auf die Ohren gibt‘s dann die Musik der Woodstock-Epoche der späten 1960er bis 1970er Jahre. Die heimische Combo covert die Songs weltbekannter Entertainer und Bands – angefangen bei Sting, Joe Cocker, Eric Clapton und Bob Marley über die Rolling Stones und die Beatles bis hin zu CCR, Led Zeppelin und ZZ-Top. Und das stets versehen mit einem gehörigen Anteil Improvisation. Zusätzlich stürmt an dem Abend das Duo „Feeling Alright“ die Bühne und lässt Acoustic-Cover-Rock erklingen.

„ »Wir wollen Ur-Seppenrader und Neubürger zusammenbringen.« “ Thomas Wehlmann

Die Idee hinter dem neuen Format: „Wir wollen Ur-Seppenrader und Neubürger zusammenbringen“, erklärt Thomas Wehlmann, der Vorsitzende des Heimatvereins, gegenüber den WN. Es gehe ums Austauschen und Kennenlernen. Und natürlich darum, gemeinsam einen geselligen Abend zu erleben. Gleichzeitig solle der historische Dorfkern wiederbelebt werden, wie Wehlmann im Namen aller Organisatoren aus den Reihen einer Vielzahl von Vereinen aus dem Rosendorf betont.

Fünf Events dieser Art sind zunächst geplant: für jeden ersten Donnerstag im Monat von Mai bis September. Getränke und Snacks sorgen stets für Gaumenfreuden. Das heimelige Ambiente in der Bergdorf-Mitte dient als stimmungsvolle Kulisse.

Nach dem „Storksbergers Riesen“-Auftritt legt am 2. Juni der Seppenrader DJ Christian Willmer auf. „Half Eleven“ sorgen am 7. Juli mit Funk und Soul für gute Laune. Daraufhin gibt die „Life-Band“ aus Lüdinghausen am 4. August Pop und Rock zum Besten. Zum Abschluss am 1. September begeistern „The Black Caps“ – ebenfalls eine Combo aus der Steverstadt – ihr Publikum mit Acoustic-Cover-Songs.