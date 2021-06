Zurück zu musikalischen Wurzeln

Lüdinghausen

Er war in den vergangenen Jahren viel unterwegs – in den USA, Ägypten und zuletzt in England. Jetzt ist Matthias Lichtenfeld als Musikschulleiter zu seinen Wurzeln nach Lüdinghausen zurückgekehrt. Kurz nach seinem Start als neuer Leiter erwachen auch die Ensembles aus dem Lockdown. In dieser Zeit des Aufbruchs hat er auch einiges vor, wie er den WN verraten hat.

Von Ann-Christin Frank