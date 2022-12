„Seppenrade mittendrin“: DJ Dirk Dömer legt zum Jahresausklang am Kirchplatz auf

Fünf Mal gutes Wetter, fünf Mal super Stimmung, fünf Mal ein voller Kirchplatz: Die neue „Seppenrade mittendrin“-Veranstaltungsreihe lockte stets viele Besucher an. Zum Jahresabschluss gibt‘s eine Spezial-Ausgabe mit Glühwein und -bier sowie DJ-Musik. Außerdem spendet das Orga-Team einen Teil der Überschüsse an zwei Gruppen, die sich der Kinder- und Jugendarbeit verschrieben haben.

Thomas Wehlmann (l.) und Jens Hochstrat (r.) vom „Seppenrade mittendrin“-Orga-Team überreichten jeweils 750 Euro an Tobias Stegemann (2. v. l.) von der Kolpingjugend und an Carolin Lukas (2. v. r.) von der Dorfranderholung.

Diese neue Veranstaltungsreihe hat alle gleichermaßen begeistert: Jedes der fünf „Seppenrade mittendrin“-Events war super besucht. Dabei ist das Konzept so simpel wie genial: Um die Dorfmitte zu beleben, spielten von Mai bis September jeweils am ersten Donnerstag im Monat ab 18 Uhr auf dem Platz an der St.-Dionysius-Kirche verschiedene Bands und DJs stimmungsbringende wie tanzbare Musik. Am Zapfhahn sowie am Grill standen stets die Aktiven unterschiedlicher Vereine, um Getränke gegen den Durst und Würstchen gegen den Hunger zu servieren.

Insgesamt 15 Gruppen beteiligten sich. „Das ist bezeichnend für die gute Dorfgemeinschaft, die wir hier haben“, sagt Thomas Wehlmann vom „Seppenrade mittendrin“-Orga-Team. Er zieht ein durchweg positives Fazit: „Es kamen immer viele Besucher. Das lief sehr erfolgreich.“ Außerdem verkündet er gemeinsam mit Jens Hochstrat, dass sie und ihre Mitstreiter von den Überschüssen rund 1500 Euro an zwei Gruppen spenden, die sich der Kinder- und Jugendarbeit verschrieben haben: die Kolpingjugend und das Team der Dorfranderholung.

„ »Wir hoffen auf trockenes Wetter. Und dann kommen sicherlich erneut so viele Besucher wie zuletzt auch.« “ Thomas Wehlmann und Jens Hochstrat

Während der Übergabe – natürlich am „Seppenrade mittendrin“-Ort, dem Kirchplatz – erzählten Thomas Wehlmann und Jens Hochstrat, dass sich alle schnell einig gewesen seien, an wen das Geld gehen soll.

„Wir werden die 750 Euro für unsere Ferienfreizeit im Sommer nutzen“, erklärt derweil Tobias Stegemann von der Kolpingjugend. Carolin Lukas vom Team der Dorfranderholung verrät wiederum, dass sich die Kochfrauen neues Equipment gewünscht hätten. Außerdem sei noch Platz in der Spielekiste, der nun gefüllt werden könne.

Zum Jahresende gibt‘s eine „Seppenrade mittendrin“-Spezial-Ausgabe: Am Donnerstag (29. Dezember) ab 18 Uhr legt DJ Dirk Dömer auf dem Kirchplatz auf. Glühwein und -bier sowie Pommes und Currywurst wärmen von innen, das Feuer in den extra aufgestellten Tonnen von außen. „Wir hoffen auf trockenes Wetter“, fiebert Wehlmann dem Ausklang der neuen Reihe im ablaufenden Jahr entgegen. „Und dann kommen sicherlich erneut so viele Besucher wie zuletzt auch“, ergänzt Jens Hochstrat.

2023 soll es eine Fortführung geben – wieder von Mai bis September, wieder auf dem Kirchplatz, wieder ab 18 Uhr, wieder mit wechselnden Musikern und DJs. Schließlich hat das „Seppenrade mittendrin“-Format gehalten, was es versprochen hat: ein geselliges Event von Rosendörflern für Rosendörfler – egal, ob alteingesessen oder neuzugezogen – zu sein.