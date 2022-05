Zwei 14-Jährige randalieren an Sekundarschule

Mit großer Zerstörungswut agierten zwei 14-Jährige am Sonntagnachmittag auf dem Dach der Sekundarschule. Von dort warfen sie Steine durch die Lichtschächte in das Innere der Schule und verursachten einen fünfstelligen Sachschaden.

Verständnisloses Kopfschütteln ist noch die mildeste Reaktion an der Sekundarschule angesichts der Zerstörungswut, mit der zwei 14-Jährige am Sonntagabend 29. Mai) auf dem Dach und in einigen Räumen der Schule gewütet haben. Auf dem Dach wurden mit Steinen die Kuppelhauben diverser Lichtschächte zertrümmert. Die Leitungen von Blitzableitern wurden herausgerissen. Diese, so schildert es die Polizei, nutzten die Jugendlichen, um Scheiben und Türen einzuwerfen.

Im Innern der Schule rissen sie schließlich Feuerlöscher aus ihren Verankerungen und entleerten sie. Anschließend zerschlugen die aus Senden und Lüdinghausen stammenden Jugendlichen mit diesen im Sanitärbereich Waschbecken, Toiletten und Fliesen.

Schneise der Zerstörung im Gebäude

Ein Zeuge, der die zwei mutmaßlichen Täter auf dem Dach bemerkt hatte, benachrichtigte die Polizei. Dieser gelang es die zwei zu stellen und festzunehmen, nachdem sie zuvor geflüchtet waren. Auf der Wache beleidigte der Lüdinghauser dann die Beamten. Selbst im Beisein seiner Mutter unterließ der 14-Jährige sein respektloses Verhalten nicht, teilte die Polizei mit. Nachdem die Personalien der beiden Jugendlichen aufgenommen waren, wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt. beide erwartet ein Strafverfahren. Zugleich würden weitere Ermittlungen eingeleitet, erklärte eine Polizeisprecherin. Denn beide könnten in Zusammenhang mit weiteren Straftaten stehen. Welche genau dies sind, wollte sie aus ermittlungstaktischen gründen nicht näher erläutern.

Christian Schöler, Hausmeister der Sekundarschule, erklärte, dass dieser Fall von Vandalismus nicht der erste in der jüngeren Vergangenheit gewesen sei. Ähnliche Vorfälle habe es schon „drei bis viermal gegeben“.

Den Schaden bezifferte die Polizei nach einer ersten Begehung auf eine Summe im fünfstelligen Eurobereich. Die Stadt wird demnächst eine Videoüberwachung an der schule einrichten. Die entsprechende Auftragsvergabe soll in der Juni-Sitzung des Bauausschusses beschlossen werden, erklärte die städtische Pressesprecherin Anja Kleykamp auf WN-Nachfrage.