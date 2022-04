Zwei Brüder im Weltkrieg gefallen

Vor 100 Jahren ließen Sophia und Bernard Edelbusch eine Kapelle vor ihrem Hof in der Bauerschaft Aldenhövel in Lüdinghausen errichten. Sie erinnert bis heute an ihre beiden Söhne Bernard und Heinrich, die im Ersten Weltkrieg als Soldaten ums Leben kamen. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges erhalte dieses Mahnmal neue Bedeutung sind sich Josef und Jan-Bernd Edelbusch einig.

Der eine starb schon einige Wochen nach dem Beginn des Ersten Weltkrieges in Frankreich, der andere nur ein paar Monate nach dessen Ende in einem Lazarett in Lengerich an Typhus. Seit 100 Jahren erinnert eine kleine Kapelle an den Tod von Heinrich und Bernard Edelbusch an der Einfahrt zur Hofstelle in der Bauerschaft Aldenhövel. Für Josef Edelbusch, der auf dem Hof groß geworden ist, und seinen Neffen Jan-Bernd, der den landwirtschaftlichen Betrieb führt, erhält diese familiäre Gedenkstätte vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine eine ganz besondere Bedeutung.

„Der Junge hatte das Schlimmste in Russland erlebt und überlebt“, erinnert Josef Edelbusch an seinen Vorfahr Bernard, der im Alter von 29 Jahren nach der Heimkehr im Lazarett starb. „Und jetzt geht der gleiche Wahnsinn in der Ukraine weiter“, sagt der ehemalige Geschichtslehrer am Canisianum mit einem Kopfschütteln. Sein drei Jahre älterer Bruder fiel in Frankreich – gerade einmal 26 Jahre alt wurde er. In seinem Totenbrief ist zu lesen, dass er „den Heldentod fürs Vaterland“ starb – als Soldat im Kaiser Alexander Garde-Grendadier-Regiment Nr. 1 in Berlin.

„ »Die jungen Männer sind nichts anderes als Kanonenfutter gewesen.« “ Josef Edelbusch

Errichtet wurde die Kapelle von den Eltern der beiden Brüder Bernard und Heinrich, Sophia und Bernard Edelbusch. Darauf weist eine kleine Sandsteintafel hin, die in die Rückseite des Bauwerks eingelassen ist. Entworfen hat die Gedenkstätte der Bildhauer Hubert Baumeister. Von ihm stammt auch die Herz-Jesu-Figur im Inneren. Die Bauarbeiten selbst führte Heinrich Autering aus. „Das hat meine Nichte Emma Edelbusch herausgefunden“, erzählt Jan-Bernd Edelbusch. Damit habe die Anton-Schülerin im Jahr 2017 auch erfolgreich am Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten – der Körber-Stiftung – teilgenommen.

Viele Jahre stand vor der Kapelle eine kleine weiße Bank. Dort habe seine Großmutter oft gebetet, erinnert sich Josef Edelbusch: „Sie war sehr gläubig.“ Das Mahnmal sei immer gut gepflegt worden. Darum habe sich vor allem August Edelbusch gekümmert. Er war ein Bruder der beiden ums Leben gekommenen jungen Männer. „Er war der Öhm auf dem Hof“, sagt Jan-Bernd Edelbusch und berichtet dazu über ein Geschehen aus dem Zweiten Weltkrieg. Damals, so weiß er von seinen Eltern, sei eine Brandbombe in die Kapelle eingeschlagen. „Die hat August mit einer Harke herausgeholt, bevor sie dort hochgehen konnte. Dann wäre alles zerstört worden.“

Vor dem Hintergrund dieser Ereignisse rund um das Erinnern an ihre Vorfahren beschäftigt Neffe Jan-Bernd und Onkel Josef Edelbusch das Geschehen in der Ukraine noch intensiver. „Stell dir vor, du gehst durch Lüdinghausen und in den Straßen liegen Leichen“, sagt Jan-Bernd Edelbusch. Er habe immer gedacht, „so etwas passiert nie wieder“, sagt Josef Edelbusch. Der 69-Jährige fragt sich immer wieder kopfschüttelnd, wie man von „Heldentod“ sprechen kann. „Die jungen Männer sind nichts anderes als Kanonenfutter gewesen.“ Nicht anders sehe es heute aus.