Zwei Fossilien aus der Kreidezeit

Zwei Großammoniten aus der Nähe Lüdinghausens zieren nun den Eingangsbereich des Volkshochschulkreises Lüdinghausen. Die gut erhaltenen Exemplare wurden im Bauhaus neben dem historischen Herdfeuer aus Baumberger Sandstein auffällig platziert. Wie dieses Gestein stammen auch die Ammoniten aus den Schichten der Oberkreide des Münsterlandes, teilt die Stadt mit.

„Das Ensemble passt sehr gut zu Lüdinghausen, da der bislang größte Ammonit der Welt in Seppenrade gefunden wurde und als Wappentier auf dem Stadtwappen Lüdinghausens zu sehen ist“, heißt es in der Mitteilung weiter. Damit gehöre Lüdinghausen zu einer Handvoll deutscher und europäischer Städte mit bedeutenden Ammoniten-Fundplätzen, die in ihren Wappen an das zu Ende der Kreidezeit ausgestorbene Fossil erinnern. Das Drei-Tonnen-Exemplar mit 1,74 Metern Größe, das 1895 in Seppenrade gefunden wurde, ist der weltgrößte Ammonit und befindet sich heute im LWL-Naturkundemuseum in Münster. Ein Abguss ist in Seppenrade zu sehen.

Die Großammoniten sind eine Leihgabe aus der Sammlung des Diplom-Geologen Dr. Wilhelm Bauhus. Bauhus, der beruflich in der Universität Münster das Langzeit-Projekt der „Expedition Münsterland“ koordiniert, kann sich in Lüdinghausen oder Seppenrade durchaus einmal einen Thementag der Ammoniten in der Wissenschaftsbox der Universität, einem mobilen Ausstellungscontainer, vorstellen. „Die Ammoniten werden im kommenden VHS-Jahresprogramm sicherlich eine Rolle spielen“, verrät VHS-Leiterin Andrea Bauhus.