Zwei neue Sirenen für die Stadt

Punkt 11 Uhr war es soweit. Überall in Deutschland ertönten am Donnerstag die Sirenen zum Warntag – in Lüdinghausen waren es drei von vier. Eine ist zurzeit defekt. Bald werden zwei zusätzliche Sirenen in der Steverstadt installiert.

Punkt 11 Uhr war es soweit. Überall in Deutschland ertönten am Donnerstag die Sirenen zum bundesweit ausgerufen Warntag. In Lüdinghausen sind es vier, die an jedem ersten Samstag um 12 Uhr und wie eben gestern am Warntag, von der Feuerwehr-Leitstelle in Coesfeld, aktiviert werden – eine Sirene in der Fußgängerzone über dem Juweliergeschäft Falke, die zweite an der Straße Westruper Bach, die dritte an der Hans-Böckler-Straße, die auf dem Dach eines Silos der RaiLog angebracht ist, und die Sirene auf dem Dach der Mariengrundschule in Seppenrade.

Um Punkt 11 Uhr vergewisserten sich die Mitarbeiter der Feuerwehr vor Ort, ob die Sirenen funktionieren. Nicht aber bei der RaiLog. Es habe sich schon am vergangenen Samstag, dem ersten im Dezember gezeigt, dass diese Sirene defekt sei, so Klaus Hesselmann, stellvertretender Leiter der Feuerwehr Lüdinghausen. Der Auftrag für die Reparatur sei bereits erteilt, sie soll spätestens in der ersten Januarwoche erfolgen.

Dann sollen auch zwei zusätzliche Sirenen in Lüdinghausen installiert werden – eine an der Julius-Maggi-Straße, die das Gebiet am Rohrkamp und den Hüwel abdecken soll, und eine am Breslauer Ring.

In den vergangenen Jahren sind am Warntag Mitarbeiter der Feuerwehr zusätzlich mit ihrer mobilen Sirene auf dem Autodach durch die Straßen der Stadt gefahren, durch die auch Durchsagen an die Bevölkerung gemacht werden können. „Darauf haben wir diesmal verzichtet“, sagt Klaus Hesselmann. „In den vergangenen Jahren haben uns danach immer einige meist ältere Leute besorgt angerufen und gefragt, was denn los sei? Und in diesem Jahr sind die Menschen wegen des Ukrainekriegs ohnehin schon nervös genug.“