Festival-Wochenende mit Schlager-Open-Air und Klutensee-Festival

Erst erklingen Schlager und dann elektronische Klänge am Klutensee, wenn dort am zweiten Juliwochenende das langersehnte Festival-Wochenende über die Bühne geht. Die Veranstalter locken die Besucher mit einem vielversprechenden Line-up auf das Gelände am Rohrkamp.

In der Corona-Zeit haben Festival-Fans auf viele Gelegenheiten zum Tanzen verzichten müssen. Jetzt steht das Gelände am Klutensee am zweiten Juli-Wochenende (8. und 9. Juli) gleich an zwei Tagen im Zentrum von verschiedenen Festivals.