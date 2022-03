Menschenkette für den Frieden

Am Donnerstag (24. März) ist es genau einen Monat her, dass in der Ukraine der Krieg ausgebrochen ist. „Wir möchten gerade an diesem besonderen Tag an die Menschen in der Ukraine denken und ein Zeichen für den Frieden und gegen den Krieg setzen“, sagt der katholische Pfarrer Marc Heilenkötter, der stellvertretend für die beiden christlichen Kirchen, die Anne-Frank-Gesamtschule und die Gemeinde Havixbeck zu einer Menschenkette einlädt.

Die Menschenkette soll ein starkes Symbol zum Ausdruck bringen: „Eine Kette kann tragen, stark sein, Belastungen aushalten. Eine Kette überwindet Distanzen und verbindet, was vorher getrennt war“, erläutert Marc Heilenkötter die Idee. Sein evangelischer Amtskollege Dr. Oliver Kösters ergänzt: „Wir wollen die Distanzen überwinden und uns nicht auseinanderbringen lassen in unserem Willen zum Frieden.“

„ »Eine Kette überwindet Distanzen und verbindet, was vorher getrennt war.« “ Pfarrer Marc Heilenkötter

„Mit unserer Menschenkette möchten wir unsere Solidarität mit dem ukrainischen Volk ausdrücken und zum Frieden mahnen“, beschreibt Schülersprecherin Svenja Halsband die Motivation der AFG-Schüler, sich zu engagieren. „Mit dieser Aktion setzen wir neben den Mahnwachen donnerstagabends auf dem Rathausplatz und dem lebendigen Peace-Zeichen auf dem Schulhof ein weiteres Zeichen unserer Solidarität und unseres Engagements“, ergänzt Bürgermeister Jörn Möltgen, der stellvertretend für die Verwaltung die Menschenkette unterstützt. Und AFG-Schulleiter Dr. Torsten Habbel fasst das gemeinsame Anliegen mit den Worten zusammen: „Im Miteinander fängt der Friede bei uns an, wir werden zum Symbol für den Frieden.“

Am Donnerstag sind ab 11.50 Uhr alle Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen, sich in die Menschenkette einzugliedern. Sie wird über den Schulhof der AFG entlang der Dirkes Allee, die Pfarrstiege, den Kirchplatz und die Fußgängerzone über die Schulstraße zurück zur Schule führen. Der Weg ist bereits mit Kreide markiert.

So, wie auf diesem Plan aufgezeichnet, soll die Menschenkette in Havixbeck um Kirchen, Rathaus und Schule aufgestellt werden. Foto: Anne-Frank-Gesamtschule

Jeder Teilnehmer erhält eine Vigilkerze, die an den zentralen Kerzen bei den Kirchen entzündet wird und nachher als Friedenslicht mit nach Hause genommen werden kann. Um 12 Uhr wird das Totengeläut der St.-Dionysius-Kirche einsetzen und der gemeinsamen Aktion von Kirchen, Gemeinde Havixbeck und Anne-Frank-Gesamtschule einen akustischen Rahmen geben. Denn während des Glockengeläuts sind alle eingeladen, eine Minute still zu werden und innezuhalten.

Zur selben Zeit wird in Billerbeck, am zweiten Standort der Anne-Frank-Gesamtschule, ebenfalls eine Menschenkette zwischen Dom und Schule gebildet. Auch hier rufen die Kirchen mit den beiden weiterführenden Schulen zu der gemeinsamen Aktion auf. Marc Heilenkötter: „Zeitgleich im Zeichen der Solidarität vereint zu sein, das kann ein Weg aus der Sprachlosigkeit sein.“