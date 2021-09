Modellregion im Kreis Coesfeld positiv aufgenommen

Nachdem die Modellregion rund um den Kreis Coesfeld mit verschiedenen Veranstaltungen in Sport und Kultur das Funktionieren eines öffentlichen Lebens trotz Pandemie erprobt hat, wird nun ein durchweg positives Fazit gezogen. Begleitet wurde das Verfahren von der Professur für Sportpsychologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.

Die Pressestelle des Kreises teilt mit, dass laut Landrat bei den Veranstaltungen unter dem Motto „Vernetzt Perspektiven (er)öffnen“ keinerlei Infektionen nachgewiesen wurden. „Gut vorbereitete Hygienekonzepte, die eng mit dem Gesundheitsamt abgestimmt waren, die Einhaltung dieser durch die Nutzerinnen und Nutzer sowie digitale Tools waren Erfolgsfaktoren der Modellregion", betont Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr. Auch das Feedback der Projektteilnehmer fällt positiv aus, da die durchgeführten Maßnahmen das Wohlempfinden gesteigert hätten.

Freiheitsgefühl trotz Corona

In einer Online-Umfrage wurden die Teilnehmenden zur Nutzung der Angebote, den Hygienekonzepten sowie ihrem persönlichen Wohlempfinden und Sicherheitsgefühl befragt. „Die Teilnehmenden gaben ganz überwiegend an, dass sie bei Nutzung der vielfältigen Angebote das Gefühl von Freiheit sehr schätzten, und gaben auch an, dass sie kaum Befürchtungen hatten sich anzustecken“, gibt Professor Bernd Strauß Einblicke in den Abschlussbericht, der nun vorgelegt wurde. Die knapp 700 Teilnehmenden mussten außerdem Fragen zu ihrem soziodemographischen Hintergrund beantworten. „Vor allem Personen mittleren bis höheren Alters mit höherem Sozialstatus und Familie haben an der Befragung teilgenommen. Alle Projekte erreichten im Mittel eine gute bis sehr gute Bewertung“, so Studienleiter Dr. Dennis Dreiskämper aus dem Münsteraner Arbeitsbereich Sportpsychologie. Der Erfolg zeige sich auch darin, dass bis zu 90 % der Befragten angaben, sie könnten sich vorstellen, die Angebote weiterzuempfehlen.

„Unser Ziel, vernetzt Perspektiven zu (er)öffnen ist voll aufgegangen. Verwaltungen, Deutsches Rotes Kreuz, Kreissportbund, Wirtschaftsförderung und die Uni haben hier gemeinsam zum Gelingen beigetragen. Allen Beteiligten sei herzlich für das Engagement gedankt“, fasst der Landrat das Projekt zusammen. Kreisdirektor Dr. Linus Tepe ergänzt: „Wir konnten aus den Resonanzen auch ergänzende Hinweise der Projektpartner an das Land weitergeben: gerade beim Thema Abstandhalten wurde deutlich, dass bei Veranstaltungen, bei denen es Bewirtungen mit alkoholischen Getränken gab, mit zunehmendem Genuss die Abstände nicht mehr konsequent eingehalten wurden. Auch bekamen wir die Rückmeldung, dass bei der Bädernutzung die Vergabe von Timeslots viel sinnvoller gestaltet werden konnte als z.B. das Einführen von Einbahnstraßenschwimmen.“ Die Endergebnisse des Projekts sollen jetzt an das Land NRW weitergeleitet werden, nachdem bereits am 23.06.2021 erste Zwischenergebnisse von Professor Strauss und Projektmitarbeiterin Stephanie Bünemann im Kreistag präsentiert wurden.