Motorradfahrer nach Aufprall gegen Baum gestorben

Ein 46-jähriger Motorradfahrer aus Datteln fuhr laut Bericht der Polizei am Donnerstag (2.6.) um 17.05 Uhr mit seiner Maschine bei Olfen die Hullerner Straße in Richtung der Kreisstraße 9. In einer Linkskurve kam er nach von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Der Mann wurde von den Rettungskräften vor Ort erstversorgt. Doch später im Krankenhaus ist er aufgrund der schweren Verletzungen gestorben. Ein nachfolgender Motorradfahrer, der ein Angehöriger des Verstorbenen ist, erlitt einen Schock und wurde von den Rettungskräften betreut.

Die Kreisstraße 26 war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis 20.25 Uhr komplett gesperrt. Die Polizei Coesfeld wurde vor Ort von einem Unfallaufnahmeteam aus Münster unterstützt.