Als vor einigen Tagen der Notruf bei der Polizei im Kreis Coesfeld entgegengenommen wurde, blieb der Anrufer im Anschluss still. Kurz danach legte er auf.

Auch in solchen Fällen wird die Polizei aktiv, um zu überprüfen, ob sich jemand möglicherweise in einer Notlage befindet. So wurde schnell die Telefonnummer ermittelt, von der aus die 110 angewählt wurde.

Notruf kam aus Billerbeck

Es meldete sich ein Billerbecker, der versicherte, dass er den Notruf nicht gewählt habe. Im weiteren Gespräch stellte sich aber heraus, dass sein kleiner Sohn Lennox in einem unbeobachteten Moment das Handy des Papas an sich genommen hatte.

Der Fünfjährige ist ein wissbegieriger Junge – und wollte mal in Erfahrung bringen, ob bei der Rufnummer 110 tatsächlich die Polizei ans Telefon geht, vermutet ein Polizeisprecher. Also wählte er den Notruf, vernahm die Stimme eines Polizeibeamten – und war sprachlos. Nach einem ersten Schreckmoment legte er schnell wieder auf.

Überraschender Besuch auf der Polizeiwache

Nachdem sich die Umstände des unangebrachten Notrufs aufgeklärt hatten, führten die Eltern mit dem Sohn noch ein intensives Gespräch. Den kleinen Lennox plagte danach ein schlechtes Gewissen, darum beschloss er, sich mit einem Brief für sein Fehlverhalten zu entschuldigen.

Er formulierte einen ausführlichen Entschuldigungsbrief, den er in elterlicher Begleitung persönlich bei der Polizeiwache in Billerbeck dem dortigen Bezirksdienstbeamten überreichte. Bei dem Polizisten konnte er damit punkten und glaubhaft seine Reue übermitteln.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Facebook Um Inhalte aus Facebook anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Danach war Lennox sehr erleichtert – auch, weil ihm versichert wurde, dass ihm sein Fehler nicht zum Verhängnis bei der Verwirklichung seines Berufswunsches werden würde. Denn: Der Fünfjährige hat schon eine klare Vorstellung – er will Polizist werden.