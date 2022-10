100 Jahre erinnern und mahnen

Die Kameradschaft ehemaliger Soldaten Schapdetten wird im kommenden Jahr 100 Jahre alt – und ebenso das Schapdettener Ehrenmal an der Roxeler Straße. Bis dahin soll es in neuem Glanz erstrahlen: Es wurde und wird noch weiter renoviert.

Die Kameradschaft ehemaliger Soldaten Schapdetten freut sich sehr darüber, dass die Gemeinde Nottuln dem Wunsch nach einer Renovierung des Schapdettener Ehrenmals an der Roxeler Straße nachgekommen ist. „Unser Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes hat sofort Verständnis gezeigt und Unterstützung signalisiert“, betonte Geschäftsführer Ralf Leifken. Bei der weiteren Besprechung und Planung der Verschönerungsmaßnahmen habe es eine sehr gute Zusammenarbeit mit Lukas Neitsch vom Gebäudemanagement der Gemeindeverwaltung gegeben.

Das Schapdettener Ehrenmal, das ebenso wie die Kameradschaft selbst im kommenden Jahr 100 Jahre alt wird, war im Laufe der Zeit doch ein wenig unansehnlich geworden. Nun wurde es durch verschiedene Maßnahmen wieder auf „Hochglanz“ gebracht, wie Ralf Leifken betont. Allerdings sind die Maßnahmen noch nicht in Gänze abgeschlossen.

Vom Boden bis zum Schieferdach

Unter anderem erhielt das Ehrenmal einen neuen Boden aus Naturstein. Zudem wurde das alte Gitter demontiert. Es wird nun abgestrahlt, neu verzinkt und danach wieder montiert. Die vor dem Bildstock befindlichen Blumensäulen sowie das Kreuz werden ebenfalls abgestrahlt und verzinkt. Zudem wurden die beiden Natursteinsäulen im vorderen, unteren Bereich ausgebessert. Auch wurde der Bildstock gereinigt. Ob das Ehrenmal einen neuen Anstrich erhält, ist nach Angaben der Kameradschaft noch offen. Das Schieferdach war bereits im vergangenen Jahr von Moosflechten befreit und neu imprägniert worden.

Das Ehrenmal in Schapdetten. Foto: Ludger Warnke

Für die Schapdettener Kameradschaft ist das Ehrenmal von ganz besonderer Bedeutung. Denn ein wichtiges Anliegen der vor 100 Jahren zunächst als „Kriegerverein“ gegründeten Kameradschaft war die Errichtung eines „Kriegerehrenmales“ in Schapdetten. Die kleine Kapelle spiegelt ihre Entstehungszeit wider. Für das von Bauer Schulze-Detten zur Verfügung gestellte Grundstück konzipierte Architekt von Wieck aus Münster eine halboffene, mit Säulen geschmückte sechseckige Halle. Aus dem Archiv der Kameradschaft geht hervor, dass man als Figurengruppe eine alte Kreuzigungsgruppe wählte, deren unleserlich gewordene Inschrift durch die Namen der im Ersten Weltkrieg gefallenen Schapdettener Soldaten ersetzt wurde. Später kamen auch die Namen der gefallenen Schapdettener des Zweiten Weltkrieges dazu.

Urkunde im Grundstein

Am 10. Juli 1923 war es dann soweit: Die bei dem Abbruch der alten Kreuzigungsstation vorgefundene Urkunde wurde mit einem neuen, auf Pergament geschriebenen Dokument in den Grundstein des Ehrenmals eingefügt und unter den Segens- und Bittgebeten des damaligen Ortspfarrers anschließend vermauert.

Heute rückt die kleine Kapelle vor allem am Volkstrauertag und beim Schapdettener Schützenfest in den Fokus, wenn zum Gedenken an die vielen Verstorbenen und an die Opfer von Krieg und Willkür Kränze niedergelegt werden und der Frieden angemahnt wird.

Doch nicht nur bei diesen beiden Ereignissen erfährt die kleine Kapelle Aufmerksamkeit. Wöchentlich suchen Mitglieder der Kameradschaft das Ehrenmal auf und schauen nach, ob alles in Ordnung ist.