130 Sternsinger schwärmten aus

In prächtigen Gewändern und mit glitzernden Kronen schwärmten in Nottuln 130 Sternsinger aus, um den Segen zu den Menschen zu bringen. Zuvor waren die Könige und ihre Begleiter getestet worden, um das Infektionsrisiko möglichst klein zu halten.

Von Pastoralreferent Philipp Lammering erhielten die Nottulner Sternsinger den Segen. Dann zogen die Könige in Gruppen los.

„Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit!“ Das Motto der Sternsinger hatte in diesem Jahr einmal mehr Bedeutung. Es herrscht immer noch die Pandemie, und bei den Menschen ist der Alltag in vielen Bereichen erschwert oder es besteht gar Gefahr zu erkranken. Auch in der Gemeinde Nottuln.