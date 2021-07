1500 Euro Geldbuße und zwei Monate Fahrverbot

Rücksichtsloses Verhalten auf der Autobahn hat wohl jeder Autofahrer in seinem Leben schon mal beobachtet: Drängler, die mit der Lichthupe freie Fahrt fordern; Raser, die rechts über den Standstreifen vorbeiziehen und nebenbei auch noch den Stinkefinger zeigen; Bremser, die selbstgefällig andere zu Notbremsungen zwingen. Fehlverhalten, das oftmals ungeahndet bleibt. Am Dienstag vor dem Amtsgericht Coesfeld aber nicht. Wegen eines Vorfalls auf der Autobahn 43 in Höhe Nottuln vom 18. November vergangenen Jahres, gewichtet als Nötigung im Straßenverkehr, muss ein 59-jähriger Bottroper nun 1500 Euro Geldbuße zahlen. Außerdem gilt ein zweimonatiges Fahrverbot.

