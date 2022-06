168 km/h in der 70er-Zone

Am Samstag hat sich die Polizei Coesfeld an der landesweiten Kontrollaktion zum Ferienverkehr in NRW beteiligt. Die Kontrollstelle befand sich an der B 525 in Nottuln in unmittelbarer Nähe der Autobahn. Insgesamt hielten die Beamten in der Zeit von 9 bis 17 Uhr 34 Fahrzeuge an und kontrollierten sie. Dabei stellten sie laut Pressemitteilung folgende Verstöße fest:

Zwei Fahrer benutzten während der Fahrt ein Handy, vier Kinder fuhren in Fahrzeugen mit und waren nicht ordnungsgemäß gesichert, drei Fälle von Fehlern bei der Ladungssicherung konnten festgestellt werden (ein Pkw mit Anhänger und ein Wohnmobil) und zwei Lkw waren überladen.

Geschwindigkeitsmessungen: 142 Verstöße

Im Bereich der Kontrollstelle führte die Polizei außerdem Geschwindigkeitsmessungen durch. Hier fuhren insgesamt 142 Fahrzeuge zu schnell (128 Fahrzeuge im Bereich eines Verwarngeldes, 21 im Bereich einer Ordnungswidrigkeit). Der schnellste Fahrzeugführer fuhr mit 168 km/h bei erlaubten 70 km/h an der Messstelle vorbei.

Bei der Kontrolle des Autofahrers ergaben sich Hinweise auf einen Betäubungsmittelkonsum. In seinen Fahrzeug befanden sich weiterhin zwei Kinder, die nicht ordnungsgemäß gesichert waren. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet. Da der Fahrer aus Slowenien kam und keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, nahmen die Beamten eine Sicherheitsleistung.