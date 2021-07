20 neue Mitglieder gewonnen

Die Spuren der umfangreichen Verwüstung, die die Bankautomatensprengung am 4. Juni im Dettener Dorfladen angerichtet hat, werden immer weniger. Die Renovierung des Ladenlokals an der Roxeler Straße geht gut voran. Das freut auch den Vorstand der Schapdettener Bürgergenossenschaft: „Es ging bislang alles sehr zügig – dank des tollen Einsatzes der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer und natürlich dank des tollen Engagements der Handwerksfirmen, die uns trotz der allgemein hohen Auftragslage dazwischengeschoben haben“, bilanzierte am Dienstag Vorstand Jochen Harengerd.

