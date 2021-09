2265 Euro für die Hochwasserhilfe

„Auf die Leeze, fertig, los!“ Unter diesem Motto radelten die Kinder der DRK-Kita „Abenteuerland“ in Appelhülsen, zusammen mit ihren Familien zwei Wochen lang wie die Weltmeister. 1600 Kilometer hatten sie am Ende der Aktion auf dem Tacho und jede Menge Spaß. Indes: Hinter der Aktion steckte hauptsächlich der Gedanke, etwas Gutes zu tun. Die Kinder hatten sich im Vorfeld Sponsoren gesucht, die jeden erradelten Kilometer mit einer kleinen Summe honorierten. Das gesammelte Geld sollte Kita-Einrichtungen im Ahrtal zugute kommen. So gingen jetzt 2265 Euro an die WN-Hochwasserhilfe für Flutopfer, die damit betroffene Kitas unterstützt.

