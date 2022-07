Stolzes Ergebnis: 25.200,13 Euro Spenden

Diese Zahlen sprechen für sich: Insgesamt 25.200,13 Euro Spenden haben die 98-jährige Marietheres Wübken und ihr zwölfjähriger Laufpartner Julian für die Hilfsorganisation Mary‘s Meals gesammelt. „Das entspricht rund 275.000 Mahlzeiten für vom Hunger bedrohte Kinder in Kenia. Etwa 1377 Kinder können nun ein Jahr lang in der Schule täglich ein warmes Essen bekommen“, rechnet Ingrid Schürmann vor.

Gut zwei Wochen nach dem Abschluss von „Move for Meals“ fällt der Kassensturz mit dem Abschlussresümee ausgesprochen positiv aus. Die Nottulnerin und zweite Vorsitzende von Mary‘s Meals Deutschland ist restlos zufrieden. „Ich hätte nie geglaubt, dass noch einmal so viele Menschen den Einsatz von Marietheres Wübken und Julian für die Kinder in Afrika unterstützen.“ Zu der Abschlussveranstaltung am Kirchplatz habe es sehr viele positive Rückmeldungen gegeben. Viele hätten die schöne Stimmung gelobt und das Miteinander für ein gemeinsames Ziel.

Auch prominente Unterstützer

Der Spendenerlös ist speziell für die Kinder in Kenia bestimmt. Deren Situation stehe leider nicht im Fokus der Weltöffentlichkeit. „Diese Kinder haben keine Namen und keine Stimme, aber vielleicht konnten wir ihnen mit unserer Aktion einen Namen und eine Stimme geben und die Menschen auf die Not dort hinweisen“, betont die Nottulnerin. Dass sich auch Prominente wie Hollywoodstar Ralf Moeller und Fernsehmoderator Harry Wijn­voord in den Dienst der guten Sache stellten, sei nur positiv zu bewerten.

Wie das Geld konkret in Kenia verwendet wird, darüber will Mary‘s Meals im Laufe des Jahres informieren. Froh ist Ingrid Schürmann, dass die 98-jährige Marietheres Wübken den ganzen Trubel gut überstanden hat. Sie läuft nun wie gewohnt ihre Alltagsrunde . . .