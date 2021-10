25 positive Fälle bei 13.000 Tests

Die Zahl der Corona-Testungen ist radikal gesunken. Deshalb schließen jetzt viele Testzentren. So auch die des DRK in Nottuln. Die Bilanz der Arbeit ist beeindruckend.

DRK-Kreisverbandsvorstand Christoph Schlütermann schließt die Türen der Alten Amtmannei. Das Corona-Testzentrum des DRK in Nottuln ist Geschichte.

„In der letzten Öffnungswoche hatten wir 120 Tests – die hatten wir sonst an einem Vormittag“, zuckt Christoph Schlütermann, Vorstand des DRK-Kreisverbandes Coesfeld, die Schultern. Seit der Ankündigung, dass die Corona-Schnelltests ab dem 11. Oktober nur noch in Ausnahmefällen kostenlos sind und zudem die Impfquote steigt, sank die Nachfrage nach Tests deutlich. Deshalb wurde jetzt das DRK-Testzentrum in der Alten Amtmannei geschlossen.