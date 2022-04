2500 Euro für drei Gruppen

Die Bürgerstiftung Appelhülsen hat kurz vor Ostern beim Panama-Aktions-Team, beim katholischen Marienkindergarten und bei der DRK-Kita Abenteuerland große Freude ausgelöst. Insgesamt 2500 Euro an Spendengeldern leitete die Stiftung, vertreten durch den Vorstand Manfred Rickert und Dierk Anders, am Mittwochnachmittag weiter.

1500 Euro gingen an das Panama-Aktions-Team. Das Geld ist der Erlös aus der Silvesterfeuerwerksinitiative. Wie Dominic Nawrath vom Panama-Team berichtete, soll mit dem Geld Kindern aus einkommensschwachen Familien die Teilnahme an Ferienfreizeiten ermöglicht werden. 2021 hatten schon die Bürgerschützen diesen Zweck unterstützt. Das Panama-Aktions-Team legt großen Wert darauf, allen Kindern und Jugendlichen im Dorf eine Teilnahme an den Ferienaktionen zu ermöglichen. Die jetzt von der Bürgerstiftung weitergeleiteten 1500 Euro „sind ein guter Grundstock, dass wir dieses Bemühen weiter fortsetzen können“, betonte Nawrath.

Über jeweils 500 Euro durften sich die DRK-Kita Abenteuerland und der Marienkindergarten freuen. Das Geld stammt aus dem Erlös, der mit den Holzartikeln von Johannes Reher erwirtschaftet wurde, dankt die Bürgerstiftung dem Appelhülsener für sein Engagement. Die DRK-Kita Abenteuerland möchte das Geld für die weitere Finanzierung von tiergestützter Pädagogik einsetzen, wie Kita-Leiterin An­drea Büscher berichtete. Zum Einsatz kommen in der Kita speziell ausgebildete Hunde, weshalb Büscher zur Spendenübergabe auch als Symbol einen Stoffhund mitgebracht hatte.

Beim Marienkindergarten bereitet man sich darauf vor, dass eine lang ersehnte Bewegungshalle bald verwirklicht wird. Mit dem Geld der Bürgerstiftung sollen Materialien wie Hüpfkissen angeschafft werden, berichtete Leiterin Kirsten Reckmann.