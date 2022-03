3200,92 Euro für Ukraine-Hilfe

„Wir sind total geflasht.“ Dieser Satz von Lehrerin Helga Riemann beschreibt sehr genau die Stimmung, die am Freitagmorgen an der Astrid-Lindgren-Schule herrschte. Die Kinder der Klassen 4a und 4b führten den Kassensturz für ihre Aktion vom Donnerstagnachmittag auf dem Wochenmarkt durch – und mussten lange zählen: Insgesamt kam ein Erlös von genau 3200,92 Euro zusammen, der nun je zur Hälfte an die Ukraine-Hilfe in der Partnerstadt Chodziez und an das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen überwiesen wird.

„Wir sind zutiefst begeistert, wie sehr die Nottulner unsere Aktion unterstützt haben. Alle Kinder möchten sich bei den vielen Spenderinnen und Spendern bedanken“, betont die Schule.

„Wir wollen den Menschen helfen.“

Wie berichtet, haben die Kinder im Unterricht den Ukraine-Krieg thematisiert und waren sich einig: „Wir wollen den Menschen helfen.“ Dass der Verkauf von Waffeln und selbst gebastelten Dekoartikeln auf dem Wochenmarkt mit Unterstützung von Eltern und Lehrern zu einem solchen Ergebnis führen wird, damit hatte keiner gerechnet. „Die Kinder haben schon während der Aktion immer wieder berichtet, wie freundlich und hilfsbereit die Wochenmarktbesucher reagiert haben“, berichtet die Schule. Viele Passanten beließen es nicht bei einigen Münzen, sondern griffen gleich zu einem Geldschein.

Lehrerinnen und Eltern konnten beobachten, dass diese gemeinsame Aktion die Kinder gestärkt hat: „Die Kinder haben selbst erlebt, dass man gemeinsam etwas bewirken kann. Diese schöne Erfahrung hat den Kindern gut getan.“