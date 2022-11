40 Helfer kommen zur Pflanzaktion

Rund 40 fleißige Personen, davon die Hälfte Kinder, haben am Wochenende 360 insektenfreundliche Sträucher und acht Bäume in die Erde. Die Pflanzaktion, mit der gemeinsam etwas für Insekten und die Natur getan wurde, hatte Peter Wermeling von der Gemeinde zusammen mit Karin und Jürgen Gerhard, die sich seit vielen Jahren intensiv für den Naturschutz in Nottuln einsetzen, für Familien initiiert.

„Wir waren über Generationen hinweg ein richtig gutes Team, das mit viel Freude und Engagement bei der Arbeit war“, lobte Jürgen Gerhard Samtag nach vier geschäftigen Stunden rund um den Sportplatz an der Dreifachsporthalle. Insgesamt rund 40 fleißige Personen, davon die Hälfte Kinder, brachten dort bis zum Mittag 360 insektenfreundliche Sträucher und acht Bäume in die Erde.

Die Pflanzaktion, mit der gemeinsam etwas für Insekten und die Natur getan wurde, hatte Peter Wermeling von der Gemeinde zusammen mit Karin und Jürgen Gerhard, die sich seit vielen Jahren intensiv für den Naturschutz in Nottuln einsetzen, für Familien initiiert.

Bei der Pflanzaktion waren beispielsweise auch Katharina Leusing und ihre Töchter Pia und Hanna sowie Nichte Marie tatkräftig am Werk. Foto: Marita Strothe

„Erstaunlich, wie selbstverständlich auch die Kinder mit anpacken“, stellte Jürgen Gerhard fest. „Aber selbst unser Bürgermeister ist eine gute Stunde geblieben und hat kräftig mitgeholfen“, verriet er. „Es hat ihm offensichtlich sehr gut gefallen.“

Beim anschließenden Grillen konnten sich alle Beteiligten stärken und mit sich zufrieden sein. Schließlich hatten sie was Gutes für die Natur getan. „Nun hoffen wir, dass alle Sträucher und Bäume wirklich angehen und kräftig wachsen, damit so früh wie möglich ihre Blüten den Bienen und weiteren Insekten und später ihre Früchte den Vögeln und anderen Tieren zur Verfügung stehen“, so Organisator Gerhard. Für die fleißigen Helfer lagen zudem Samentütchen mit „Bienenbuffet“, sowie Broschüren mit den Titeln „Bienenfreundliche Pflanzen“ und „Bienen füttern“ zum Mitnehmen bereit, damit die insektenfreundliche Samenmischung im kommenden Jahr möglichst noch in vielen Gärten, auf Balkonen und anderen Orten den Bienen beim Überleben hilft.