40-Jähriger verletzt im Graben entdeckt

Mysteriöser Vorfall in Nottuln: Am Dienstagmorgen gegen 7.55 Uhr hat ein Zeuge einen 40-jährigen Nottulner im Graben des Harfelder Wegs in Höhe des Übergangs in die Bauerschaft Stevern gefunden. Das teilt die Polizei mit.

Der Mann habe sich in einem schlechten gesundheitlichen Zustand befunden. Die erste Vermutung vor Ort war, dass er schwere innere Verletzungen aufgrund eines Unfalls davongetragen hatte. Im Rahmen der Unfallaufnahme und der Einlieferung ins Krankenhaus hat sich aber zwischenzeitlich herausgestellt, dass dies nicht der Fall ist. Bislang sei aber unklar, was zu dem schlechten gesundheitlichen Zustand geführt hat, schreibt die Polizei. Vor Ort hatte der Nottulner unterschiedliche Angaben gemacht.

Weil ein Unfall nicht auszuschließen war, hatte die Polizei ein Verkehrsunfallteam aus Münster hinzugezogen. Dieses vermaß den Fundort und überprüfte ihn auf Spuren.

Die Polizei hat eine Anzeige aufgenommen und wird die erforderlichen Ermittlungen zur Aufklärung des Sachverhalts durchführen, heißt es weiter. Dabei hofft sie auf Zeugen (Spaziergänger, Radfahrer, Hundehalter etc.), die möglicherweise auf dem oder um den Harfelder Weg herum Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Dülmen unter der Telefonnummer 0 25 94/79 30.