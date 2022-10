400 Printen zum Jubiläums-Martinimarkt

In der Backstube des Cafés am Stiftsplatz duftete es Freitagnachmittag schon vorweihnachtlich. Auch in diesem Jahr hatte Cafébetreiber Holger Klein den Nottulner Pfadfindern den Raum zum Printenbacken zur Verfügung gestellt.

Traditionell nach einem alten Rezept mit besonderen Gewürzen und Zutaten entstanden 400 Printen. „Passend zu 400 Jahre Martinimarkt“, stellte Markus Schürkötter schmunzelnd fest. Der Konditormeister, der Kassenwart im Trägerverein der Pfadfinder ist, wurde beim Backen von Franziska Daams, Emmylie Ritzka und Daniel Hullermann vom Leitungsteam des DPSG Stamm St. Martin Nottuln unterstützt. „Dieses Jahr soll der Verkaufserlös mit in den Bau unserer PV-Anlage fließen“, berichtet Stammesvorsitzende Daams. Um den Betrieb des Vereinsheimes für nachfolgende Generationen nachhaltig sicherzustellen, soll auf dem Dach des Vereinsheimes eine rund 20 000 Euro teure PV-Anlage installiert werden. „Siebeneinhalbtausend Euro fehlen noch“, weiß Daams. In dieser Woche soll noch bis zum Freitag (28. Oktober) ein Spendenmarathon der Sparkasse Westmünsterland beim Zusammentragen dieser Summe helfen (Link zu diesem Projekt: http://wirwunder.de/projects/110412).

Ab dem Start des Martinimarktes am 5. November helfen auch alle Käuferinnen und Käufer der beliebten Printen bei der Realisierung des umweltfreundlichen Projektes. Die lange haltbaren Backwaren werden zum Preis von 3,50 Euro am Stand der Nottulner Pfadfinder und im Café am Stiftsplatz verkauft. Größere Mengen können auch per Mail an info@dpsg-nottuln geordert werden.