51 000 Quadratmeter neues Bauland

In Nottuln wird auf 51 000 Quadratmetern neues Bauland geschaffen. Dabei unterstützt das Land die Gemeinde. Am Montag war Ministerin Ina Scharrenbach deswegen in Nottuln.

In der Gemeinde Nottuln sollen am Niederstockumer Weg rund 51 000 Quadratmeter Bauland erschlossen werden. Vielfältige Wohnformen (Symbolbild) sollen geschaffen werden.

Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen, und Dr. Dietmar Thönnes, Bürgermeister der Gemeinde Nottuln, haben am Montag eine Zielvereinbarung für mehr Wohnraum in Nottuln unterzeichnet. Auf dem rund 51 000 Quadratmeter großen Gebiet am Niederstockumer Weg wird jetzt Bauland für rund 250 Wohneinheiten entwickelt, teilten Land und Kommune mit.

Das Land NRW unterstützt ausgewählte Kommunen im Rahmen der Landesinitiative „Bau.Land.Leben.“ bei der Entwicklung von Wohnbaugrundstücken. Ziel und Voraussetzung der Maßnahmen ist es, auf den Baugrundstücken vielfältige Wohnviertel zu realisieren, die mindestens 30 Prozent geförderten Wohnungsbau umfassen. Die Kommune erhält Unterstützung ganz praktisch mit einer „Entwicklungsgesellschaft auf Zeit“.

„Wir haben Nottuln ausgewählt, weil die Gemeinde die besten Voraussetzungen mitbringt, um dringend benötigten Wohnraum zu schaffen. Mich freut es sehr, dass wir mit der Zielvereinbarung der Gemeinde Nottuln dabei helfen, sich weiter entwickeln zu können“, sagte Ministerin Ina Scharrenbach bei der Unterzeichnung der Zielvereinbarung.

Gebiet am Niederstockumer Weg für rund 250 Wohneinheiten

„Wir haben eine hohe Nachfrage an Wohnbauland in unserer Gemeinde“, erläuterte Bürgermeister Dr. Thönnes das Vorhaben und ergänzte: „Vor allem jüngere Leute suchen in Nottuln eine neue Heimat, denn zum einen bietet Nottuln alles, was ein gutes Leben ausmacht, zum anderen ist Münster, wo viele arbeiten, nicht weit entfernt. Und darüber hinaus wird mit dem Gebiet am Niederstockumer Weg auch bezahlbarer Wohnraum geschaffen – 30 Prozent davon wird öffentlich geförderter Wohnungsbau werden.“

Darüber freut sich auch Jonas Sonntag, Fachbereichsleiter Planen, Bauen, Umwelt bei der Gemeinde Nottuln. Er betont: „Die ins Auge gefasste Fläche eignet sich aufgrund ihrer städtebaulichen Lage hervorragend für eine wohnbauliche Entwicklung mit unterschiedlichen Wohntypen.“

Auf der Grundlage der Zielvereinbarung wird nun die landeseigene Entwicklungsgesellschaft NRW.UBAN die Gemeinde Nottuln bei der Entwicklung des Gebietes treuhänderisch unterstützen. Die Gesellschaft übernimmt in Abstimmung mit der Gemeinde nicht nur den Ankauf von benötigten Flächen, sämtliche Planungsleistungen und die Projektkoordinierung, sondern auch den Bau der Erschließung und die spätere Vermarktung der Grundstücke. „Das Land NRW stellt Nottuln für den arbeitsintensiven Prozess der kommunalen Baulandentwicklung damit umfangreiche Unterstützungsleistungen zur Seite“, so das Ministerium abschließend.