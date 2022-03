60 Helfer sorgen für ein sauberes Nottuln

Einiges wegzuräumen hatten die 60 fleißigen Müllsammler, die sich an der vom Heimatverein Nottuln organisierten Aktion beteiligten. Besonders in den Außenbereichen gab es viel zu tun, wie die Freiwilligen berichteten.

Der Heimatverein Nottuln organisierte am Samstagvormittag nach zweijähriger Pause wieder eine Müllsammelaktion. Und besonders in den Außenbereichen hatten die rund 60 fleißigen Müllsammler einiges wegzuräumen.

Randvoller Container

„Der Container ist bis oben hin voll“, war Organisator Erhard Schnieder am Ende gut zufrieden. „Wir haben ein Fahrrad gefunden, einen ausgeweideten Kühlschrank und Reste vom Kinderwagen“, wunderte er sich. Und dass einige Hundebesitzer die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner zwar einsammeln, aber dann die gefüllten Kotbeutel in die Büsche werfen, kann er auch nicht verstehen.

Bereits am Treffpunkt, dem Parkplatz am Buckenkamp, hatte Schnieder selbst schon morgens einen ganzen Sack mit Müll gefüllt. Jede Menge Zigarettenkippen, Masken und Styroporverpackungen mit Essensresten hat er dort aufgesammelt, noch bevor sich die eintreffenden Helferinnen und Helfer bei ihm mit Gummihandschuhen und Müllsäcken eindeckten und ihre Sammelgebiete zugewiesen bekamen. Annette Korten vom Stift Tilbeck packte gleich etliche Paar Handschuhe ein und brachte sie zu den Bewohnerinnen und Bewohnern der fünf Nottulner Außenwohngruppen. In kleinen Gruppen machten sich von dort rund 20 Leute, einige von Schülerinnen der Liebfrauenschule begleitet, auf in ihre zugewiesenen Sammelgebiete.

Imbiss nach getaner Arbeit

Ebenfalls rund 20 Aktive vom Schützenverein Gemütlichkeit Stevern waren mit dabei. Mit fünf Traktoren kamen sie vom Hof Gorke aus dazu. „Sehr schön, dass sie da waren“, bedankte sich Erhard Schnieder ganz besonders bei fünf Ukrainern, zwei Erwachsene und drei Kinder, die erst ganz kurz in Nottuln leben.

Nach getaner Arbeit warteten mittags im Haus Markus Grillwürstchen, kalte Getränke, Kaffee und Kekse die fleißigen Müllsammler.