70 Prozent der Technik funktioniert

Die Mühlenfreunde vom Heimatverein Nottuln und Eigentümer Karl Hauk-Zumbülte haben in diesem Jahr schon viele technische Einrichtungen der alten Wassermühle an der Mühlenstraße in Nottuln instand gesetzt. Auch der Sackaufzug funktioniert wieder einwandfrei.

Empfindliche Ohren hätten am Müller-Alltag von damals keine Freude gehabt. Wenn in der Mühle Zumbülte in Nottuln die alte Technik zum Leben erwacht, dann geht das Surren und Schleifen der meterlangen Transmissionsriemen unter in einer kräftigen Geräuschkaskade aus Klackern, Klickern und Klopfen. Für Mühlenbesitzer Karl Hauk-Zumbülte und seine Mühlenfreunde Herbert Eschhaus, Rudi Neveling, Arnfried Heck und Heinrich Merschkötter vom Heimatverein Nottuln ist das aber Musik in den Ohren. Und ein Beweis dafür, dass sie die alte Technik richtig instand gesetzt haben.