70 Prozent in Gemeindehand

Es ist eine klare Ansage an Grundstückseigentümer und Investoren, auf die Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes großen Wert legt: Die Gemeinde Nottuln wird künftig bei der Entwicklung neuer Wohnbaugebiete nur noch dann in die Bauleitplanung einsteigen, wenn mindestens 70 Prozent der Planfläche im Eigentum der Gemeinde liegen. Eine Quote, die Thönnes für fair hält, andere Kommunen hätten höhere Quoten. Bei Änderungen von Bestandsbebauungsplänen soll ein Abweichen von dieser 70-Prozent-Regel im Einzelfall möglich sein.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

endet automatisch