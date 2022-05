72 Kilometer radeln und genießen

„Ach, wir schauen mal, wie weit wir kommen“, meinte das Nottulner Ehepaar fröhlich. Dann setzten sie sich den Fahrradhelm auf und schwangen sich auf ihre Pedelecs. Die beiden Nottulner waren nicht die einzigen Fahrradbegeisterten, die am Sonntag unterwegs waren. Am Startpunkt der KulTour auf der SteverLandRoute, die Sonntagmittag am Kastanienplatz in Nottuln begann, herrschte bei bestem sommerlichem Wetter ein reges Kommen und Gehen – oder besser ein Fahren. Bei der kulturellen Fahrradaktion galt es, den neuen Radweg entlang der Stever zu entdecken, und viele Radelnde nutzen nur zu gern die Möglichkeit, den Sonntag erlebnisreich zu gestalten.

Die KulTour auf der SteverLandRoute startetet am Sonntag in Nottuln mit viel Musik auf dem Kastanienplatz. Dort hatte der Verein „Blues in Nottuln“ für ein abwechslungsreiches Programm gesorgt. Foto: Iris Bergmann

Insgesamt 72 Kilometer lang ist die Route und an rund 30 Standorten gab es am Sonntag für die Radlerinnen und Radler vielfältige Möglichkeiten der Unterhaltung. In Nottuln hatte zum Beispiel der Verein „Blues in Nottuln“ mit dem „Fashion Day“ ein bekanntes Blues-Programm mit mehreren Bands organisiert, die auch schon mittags auf dem Kastanienplatz das Publikum zum Mitrocken animierten. Quasi als Lockerungsübung zwischen dem Radfahren.

Ein paar Meter weiter, auf dem sonnigen Stiftsplatz vor den Kuriengebäuden, hatte sich die „Samba Connection“ eingefunden. Schnell waren die Trommler umringt von Menschen, die ihr Fahrrad abstellten, um sich im mitreißenden Rhythmus der Trommel zu bewegen und zu klatschen. Und immer wieder kamen Radlerinnen und Radler aus Richtung Darup, die dort zuvor auf dem Hof Schoppmann die Neuigkeiten von Bauern Schulze Brömmelkamp erfahren hatten oder auch der Blasmusikvereinigung Nottuln gelauscht hatten.

Das Nottulner Ehepaar indes startete am Kastanienplatz und freute sich schon auf einen interessanten Ausflug. Die gesamte Strecke wollten sie nicht machen, aber „bis Lüdinghausen würden wir schon gern fahren“, waren sie sich einig. Über Stevern sollte es Richtung Senden gehen und dann weiter. „Mal schauen“, blieben sie entspannt und genossen den schönen Tag.