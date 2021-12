800 Impfungen verabreicht

800 Termine standen für Erst-, Zweit- oder Boosterimpfungen am Wochenende im temporären Impfzentrum der Gemeinde Nottuln zur Verfügung – und alle waren vergeben. Im 15-Minuten-Takt meldeten sich Bürger an und bekamen ihre Spritze.

„Ich hab noch nicht mal den Piks gespürt“, freute sich Petra Große Bordewick. Die Nottulnerin hat sich am Wochenende im temporären Impfzentrum in den leerstehenden Räumen der DRK-Kita an der St.-Amand-Montrond-Straße boostern lassen. 800 Termine standen für Erst-, Zweit- oder Boosterimpfungen zur Verfügung – und alle waren vergeben. „Das finde ich ganz toll“, begeisterte sich Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes, der am Samstag zur Eröffnung hereinschaute.