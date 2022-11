85 Jugendliche gefirmt

Weihbischof Dr. Stefan Zekorn hat am Samstag insgesamt 85 Jugendlichen aus der Kirchengemeinde St. Martin das Sakrament der Firmung gespendet. Wegen der Größe der Gruppe fanden zwei Firmgottesdienste in der Pfarrkirche St. Martinus statt. Im ersten Gottesdienst am Samstagnachmittag wurden 55, im zweiten Gottesdienst kurz danach 30 Jugendliche gefirmt. Musikalisch mitgestaltet wurde der erste Gottesdienst von einem Sängerinnen-Ensemble des Appelhülsener Chores InCantare. Den zweiten Gottesdienst gestaltete der Jugendchor St. Martinus mit.

Firmvorbereitung seit Ende August

Intensive Wochen der Vorbereitung lagen hinter den Jugendlichen, wie Pastoralreferent Philipp Lammering, verantwortlich für die Firmvorbereitung, berichtet. Ein Dreier-Team, bestehend aus den Katechetinnen Anne Gerding und Theresa Gesmann und Lammering selbst, erarbeitete diesmal die Konzeption der Firmvorbereitung, die mit einer Auftaktveranstaltung Ende August und ersten Gesprächen über Glaubensthemen begann. Wesentlich für die Firmvorbereitung in der Pfarrgemeinde St. Martin sind Projekte und Workshops. Pastoralreferent Lammering erläutert: „Die Projekte bildeten den Kern der Vorbereitung. Dort wurden die zentralen Fragen und Themen angeschnitten und je nach Gruppe auch stärker vertieft. Die Jugendlichen sollten ihr Projekt gemäß ihrer eigenen Präferenzen wählen. Zur Wahl standen: ein Wochenende auf der Jugendburg, zwei Tage Pilgern auf einem Abschnitt des Jakobsweges, klassische Gruppenstunden-Treffen oder ein Kompaktkurs als eine Art Crash-Kurs vor Ort.“

Gespräch mit einem Gefängnisseelsorger

Dr. Stefan Zekorn war zur Firmung nach Nottuln gekommen und feierte mit den Jugendlichen und ihren Familien zwei Firmgottesdienste. Im zweiten Gottesdienst wurden 30 Jugendliche (Foto) gefirmt. Foto: Kirchengemeinde St. Martin Nottuln

Die Workshops, so Lammering weiter, dienten der der Vertiefung beziehungsweise dazu, Einblicke in andere Themenfelder zu bekommen. Insgesamt habe es ursprünglich neun zur Wahl gegeben, aber nicht alle davon seien zustande gekommen. Stattgefunden haben unter anderem Kirchenführungen und Turmbesteigungen, eine Begegnung mit dem Gefängnisseelsorger der Justizvollzugsanstalt Münster, ein Austausch mit einer Mitarbeiterin des Johannes-Hospizes in Münster oder Gottesdienstbesuche in der Jugendkirche Münster.

Zum Abschluss der Vorbereitung waren alle Jugendlichen Mitte November zu einem „Abend der Entscheidung“ eingeladen worden. Dabei handelte es sich um einen Gottesdienst, bei dem auch auf die inhaltliche Vorbereitung zurückgeblickt wurde. Außerdem bestand die Möglichkeit, die eigene Entscheidung für oder gegen die Firmung durch ein Einwerfen der Anmeldung zur Firmung auszudrücken.

Nach Angaben der Kirchengemeinde sind insgesamt rund 160 Jugendliche angeschrieben und zur Firmvorbereitung eingeladen worden. Davon haben 88 an der Firmvorbereitung teilgenommen und 85 ließen sich nun am Samstag von Weihbischof Dr. Stefan Zekorn firmen.