Aber: Kosten bereiten Sorge

Nottuln

Trotz noch ungeklärter Gesamtkosten hat sich der Ausschuss für Planen und Bauen am Mittwoch einen Ruck gegeben und dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Appelhülsen als Empfehlung an den Rat zugestimmt. Aufgrund der exorbitanten Baukostensteigerungen sind die ursprünglich veranschlagten 3,4 Millionen Euro nicht zu halten. Erwartet werden nun Kosten von rund sechs Millionen Euro.

Von Ludger Warnke