Acht Minuten Lichtspektakel

In Appelhülsen wird es an Neujahr wieder ein zentrales und durch Spenden organisiertes Feuerwerk geben. Erstmals wird dieses öffentlich am Bürgerzentrum gestartet. Zuschauer können sich auf ein buntes Lichtspektakel freuen.

Rund 1000 Schuss in etwa acht Minuten, eine bunte Lichtfontäne, leuchtende Sonnen und ein strahlender Kracher nach dem anderen: Darauf können sich die Appelhülsener am Neujahrstag pünktlich um Mitternacht freuen. Denn nach der Premiere in den Pandemiejahren – als das Abbrennen von privatem Feuerwerk noch verboten war – wird es auch nach dem Ende dieses Verbots in diesem Jahr am Wochenende ein großes, zentrales Neujahrsfeuerwerk in Appelhülsen geben.