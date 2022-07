Ahornbäume müssen weichen

Wegen der Baumfällung muss der Parkplatz am Appelhülsener Bahnhof am Montag und Dienstag (25. und 26. Juli) gesperrt werden.

Abgebrochene Äste auf dem Boden und abgestorbene Äste hoch oben in den Kronen, dazu eine aufgerissene Borke mit zum Teil tiefen Spalten in den Stämmen: Die zehn Ahornbäume, die den Parkplatz am Bahnhof Appelhülsen säumen und viele Jahrzehnte lang für Schatten und einen schönen Anblick sorgten, bekommen die Dürreperioden der vergangenen Jahre laut Mitteilung der Gemeindewerke heftig zu spüren. Da haben auch die stetigen Wassergaben des Nottulner Bauhofs und die Pflegeschnitte der Gemeindewerke nur wenig bis gar nicht geholfen.

Ein Kontrolltermin der Gemeindewerke, der in diesen Tagen stattfand, brachte es an den Tag: Die alten Bäume können nicht gerettet werden. „Da hilft auch kein Ausschneiden der Äste mehr, in der Hoffnung, dass sich die Bäume erholen“, sagt Peter Wermeling, Mitarbeiter der Gemeindewerke Nottuln. Zudem bedeuten die kranken Bäume eine Gefahr für die Menschen, die von herunterfallenden Ästen getroffen werden könnten.

Einige Bäume haben eine aufgerissene Borke mit zum Teil tiefen Spalten in den Stämmen. Foto: Gemeindewerke Nottuln

In der Konsequenz heißt das, dass die Ahornbäume an der Parkplatz-Schleife des Appelhülsener Bahnhofs gefällt werden müssen. Als Termin dafür sind der Montag und Dienstag der kommenden Woche (25. und 26. Juli) anberaumt worden.

Parkplatz für zwei Tage gesperrt

Dafür muss der gesamte Parkplatz am Bahnhof für die beiden Tage komplett gesperrt werden. Lediglich der RVM-Bus C 85, der im Stundentakt Fahrgäste von Appelhülsen-Bahnhof nach Nottuln und von Nottuln zum Bahnhof bringt, ist von dieser Regelung ausgenommen. „In Absprache mit der RVM ist diese Busverbindung für den Zeitraum der Fällarbeiten weiter in Betrieb“, erklärt Wermeling. Autofahrerinnen und Autofahrer hingegen müssen an diesen beiden Tagen mit einem Ersatzparkplatz auskommen, der für sie auf der geschotterten Fläche schräg gegenüber der Einfahrt zum Bahnhof an der Bahnhofstraße eingerichtet worden ist. Entsprechende Schilder weisen ihnen dabei den Weg.

Ausgeschildert ist der Weg zum Bahnhof auch für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrende. Sie bewegen sich zunächst ein Stück parallel zur Bahnhofstraße in Richtung der Gleise, bevor sie von dort aus den Bahnsteig erreichen können. Für Radfahrer und für Rollstuhlfahrer legen die Gemeindewerke eine Rampe an, sodass der Weg zum Bahnhof und zu den Bahnsteigen so barrierearm wie möglich ausfällt. Auch die Fahrradboxen können während der Fällarbeiten wie gewohnt genutzt werden.