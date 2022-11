Aktionskreis João Pessoa löst sich auf

Das 30-jährige Bestehen im Jahr 2024 ist schon in Sichtweite, doch feiern wird der Aktionskreis João Pessoa dieses Jubiläum nicht mehr. Denn in der jüngsten Mitgliederversammlung ist beschlossen worden, den Aktionskreis aufzulösen. Darauf haben sich die Katholische Kirchengemeinde St. Martin, die evangelische Friedens-Kirchengemeinde, die Vertreter der früheren Kindernothilfe Nottuln, das Rupert-Neudeck-Gymnasium und die Friedensinitiative Nottuln verständigt. Alle genanten Institutionen und Gruppen gehörten zu den Gründungsmitgliedern vor gut 28 Jahren.

„Dass der Verein sich jetzt aufgelöst hat, hat mehrere Gründe“, erklärt der Aktionskreis in einer letzten offiziellen Pressemitteilung. Danach haben sich die bisherigen Mitglieder teilweise anderweitig orientiert. Die Kindernothilfe habe sich bereits vor einiger Zeit aufgelöst und das Rupert-Neudeck-Gymnasium wende sich seit seiner Namensgebung verständlicherweise anderen Projekten zu, heißt es in der Mitteilung. „Insofern ist das Spendenaufkommen in den letzten Jahren sehr deutlich geringer geworden, sodass der Zweck des Vereins, notleidende Menschen in der Welt zu unterstützen, kaum noch umzusetzen ist. Zudem hätten die langjährigen Akteure des Aktionskreises die Tätigkeiten gern in jüngere Hände gegeben. Leider fehlt es auch hier, wie in vielen Organisationen, an Nachwuchs.“

„Leider fehlt es auch hier an Nachwuchs“

Als der Aktionskreis João Pessoa 1994 mit dem Ziel ins Leben gerufen wurde, die Eine-Welt-Arbeit in Nottuln zu bündeln und zu koordinieren, um notleidende Menschen in der Welt zu unterstützen und entsprechende Projekte vor allem in Brasilien und in Afrika zu fördern, hatte wohl keiner der Beteiligten geahnt, wie erfolgreich diese Arbeit sein würde. Der Name des Aktionskreises leitete sich vom ersten zu unterstützenden Projekt in einer Favela in João Pessoa an der Ostküste Brasiliens ab.

Neben der Bewusstseinsbildung für die Not der Menschen auf anderen Kontinenten hat der Aktionskreis sehr konkrete monetäre Hilfe durch Spenden und Benefizveranstaltungen geleistet. Im Fokus standen dabei vor allem die Projekte von Pater Beda in Brasilien, der Förderkreis Centro Social Caruaru für Sr. Werburga in Brasilien und die Projekte der gebürtigen Nottulnerin Sr. Raphaela Händler in Tansania und Namibia in Afrika.

Den Fairen Handel hat der Arbeitskreis bereits in den 1990er-Jahren in Nottuln etabliert. Foto: WN-Archiv/AK João Pessoa

Es ging dabei um Hilfe zur Selbsthilfe, um Bildungsarbeit, um die Förderung des Gesundheitswesens und um die Speisung von Kindern und Jugendlichen. „Allein seit Eintragung als gemeinnütziger Verein im Jahr 2006 hat er rund 184 000 Euro für die Projekte ausgeschüttet. Wenn man die Zeit seit der Gründung 1994 dazu nimmt, sind es etwa 390 000 Euro, die zur Hilfe nach Brasilien und Afrika geflossen sind“, so die Bilanz des Aktionskreises. Der weitaus größte Teil der Hilfsgelder, das müsse deutlich gesagt werden, sei dem besonderen Engagement des ehemaligen Leiters des Gymnasiums Nottuln, Peter Steil, sowie dem ehemaligen Lehrer am Gymnasium Wilm Schmitz zu verdanken, erklärt der Aktionskreis. Besonderer Dank gebühre den Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums, die in 21 Jahren mit ihren Sponsorenläufen mehr als 325 000 Euro erlaufen haben. Die über viele Jahre beliebten Kabarettabende schlugen insgesamt mit mehr als 30 000 Euro zu Buche.

Neben diesen konkreten Hilfszahlungen hat sich der Aktionskreis auch für Themen der Umwelt und der Nachhaltigkeit stark gemacht. Dazu gab es immer wieder Ausstellungen und Infoabende. Ein besonderes Verdienst des Aktionskreises ist die Einführung des Fairen Handels in Nottuln schon in den 1990er-Jahren. Schließlich hat der Aktionskreis die Registrierung von Nottuln als Fair-Trade-Town im Jahr 2017 initiiert. Und die von Annette Guhr organisierte Sammlung alter Handys, um sie über Missio einem umweltschonenden Recycling zuzuführen, war ein weiterer Aspekt der Nachhaltigkeit des Vereins. Diese erfolgreiche Aktion wird zukünftig durch Christine Simmes fortgeführt.

Projekte und Aktionen werden fortgeführt

Die Rückschau zeigt, dass der Aktionskreis João Pessoa viel bewirkt hat und vielen Menschen in Afrika und Südamerika helfen konnte. Da sei es tröstlich, dass die Unterstützung einiger Projekte weitergehen wird, denn die Eine-Welt-Arbeit in den Kirchengemeinden sowie im Förderkreis Centro Social Caruaru soll weitergeführt werden, erklärt der Arbeitskreis. „Außerdem, auch das ist tröstlich, haben sich in Nottuln inzwischen neue Unterstützergruppen etabliert, die mit neuem Elan Hilfen in vielfältiger Art organisieren.“