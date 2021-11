Alle freuen sich auf den Umzug

Kinder und Mitarbeiter der DRK-Kita Henry Dunant freuen sich bereits auf den Umzug in das neue Gebäude an der Bruder-Hermann-Frye-Straße. Bei einem Elternabend erhielten die Väter und Mütter jetzt einen Einblick in das pädagogische Konzept der Kita.

Die Kinder und Mitarbeiter stecken in den Umzugsvorbereitungen und können es kaum noch abwarten: Die DRK-Kita Henry Dunant zieht am 25. und 26. November (Donnerstag/Freitag) von der Gemeindewiese in ihr neues, großzügiges, helles Gebäude an die Bruder-Hermann-Frye Straße 12. Den Eltern wurden bei einem Elternabend im Forum des Gymnasiums die Türen zu den Bildungs- und Funktionsräumen in der neuen Kita geöffnet.

Mit einem visuellen Rundgang durch die Räume stellte Kita-Leiterin Heike Thoms-Rungenhagen das neue Gebäude vor. Eine Veränderung wird es auf jeden Fall geben. Die Räume, die mit viel Platz, Licht und guten Voraussetzungen geschaffen wurden, bilden eine ideale Voraussetzung, um dort viele verschiedene Bildungsbereiche einzurichten, so die DRK-Kita in einer Pressemittelung. Es gibt auf beiden Etagen Kreativbereiche, Baubereiche, Bewegungsbereiche, Kinderrestaurants, Ruhebereiche, Rollenspielräume, einen Musikraum, eine Lernwerkstatt und anders mehr.

Ideale Voraussetzung für das positive Lernen

Dieter Schemmer berichtete, dass Bildungsräume immer zur „Selbstbildung“ anregen und somit es „Bildungsoasen“ für Kinder sind. Die gesetzliche Bildungsvereinbarung NRW für Kinder von 0 bis 6 Jahre findet mit ihren Bildungsbereichen in der Konzeption und im neuen Gebäude der DRK-Kita Henry Dunant somit ihren Platz und bildet eine ideale Voraussetzung für das positive Lernen.

Das kreative Fachpersonal zeigte in den vergangenen Wochen sehr viel Engagement, um diese Räume dementsprechend mit pädagogischen Gedanken, Strukturen und Material zu füllen. Das Wohlbefinden des Kindes, die Entwicklungsbegleitung und Förderung jedes einzelnen Kindes stehen dabei im Vordergrund, berichtet die Kita weiter.

Unter der Trägerschaft der DRK-Kindertageseinrichtung im Kreis Coesfeld gGmbH wird auch weiterhin die Umsetzung des Early-Excellence-Ansatzes in dieser DRK-Einrichtung umgesetzt. Katrin Weimann und Heike Thoms-Rungenhagen berichteten hierzu: „Wir gehen immer davon aus, dass jedes Kind einzigartig und kompetent ist. Das Kind ist aktiv und erforscht seine Umwelt. Wir verstehen uns als Gemeinschaft forschend Lernender. Unser Ziel ist es, das kindliche Handeln genau um jedes einzelne Kind möglichst individuell zu fördern.“

Eltern werden in die Bildungsprozesse einbezogen

Eltern als die ersten Erzieher seien die Experten ihrer Kinder. Sie würden in die Bildungsprozesse ihrer Kinder einbezogen und arbeiteten mit dem Erzieherinnen und Erziehern zusammen.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die inklusive Betreuung. Das bedeutet, dass alle Kinder gleichermaßen offen angenommen werden. Unabhängig davon, ob sie körperlich, psychisch oder geistig beeinträchtigt sind, ob sie einer anderen Kultur oder Religion angehören.

Zudem ist die Kita eine Sprach-Kita. Diese legen besonderen Wert auf die sprachliche Bildung im Kita-Alltag. Eine zusätzliche Fachkraft, Gerburgis Weitkamp, wird im Rahmen des Bundesprogramms „Sprach-Kitas“ fachlich begleitet und gefördert.

Die Eltern freuten sich beim Elternabend über die Fotostrecken, die all diese alltäglichen und pädagogischen Momente im Tagesablauf und die Freispielzeit mit Fotos ihrer Kinder dokumentierten. Sehr erfreut sind die Eltern auch darüber, dass es in der neuen Kita wieder möglich ist, die Kinder in die Einrichtung zu begleiten. Mehr Platzmöglichkeiten, sowie die Einhaltung der 3G-Regeln machen dieses wieder erlaubbar, erläutert die DRK-Kita.