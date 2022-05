Allendorf unterliegt hauchdünn

Bei der Stimmabgabe am Sonntagmorgen in der St.-Martinus-Grundschule ist Dr. Julian Allendorf (CDU) gut gelaunt. Am Abend muss er lange zittern, denn der Wahlkreis Münster III – Coesfeld III ist zwischen ihm und der Grünen Dorothea Deppermann bis zuletzt hart umkämpft.

Ist das tiefenentspannt oder hat sich da jemand einfach auf einen ohnehin langen Abend eingestellt? Als um 19 Uhr die ersten Prognosen für seinen Wahlkreis Münster III – Coesfeld III eintrudeln, hat Dr. Julian Allendorf (CDU) das Handy jedenfalls noch aus. „Ich hatte bis gerade Lektorendienst“, entschuldigt sich der Nottulner Landtagskandidat lachend, als er kurz darauf zurückruft. Die Prognosen kennt er da noch gar nicht.

„Hört sich doch gar nicht so schlecht an“, sagt er, nachdem ihm die ersten Zahlen für ihn persönlich und die CDU im Land durchgegeben werden. Zu dem frühen Zeitpunkt liegt er im Wahlkreis Münster III – Coesfeld III allerdings noch mit rund 37 Prozent an der Spitze und deutlich vor seiner schärfsten Konkurrentin Dorothea Deppermann (Grüne). Kurz darauf sieht das Bild schon wieder ganz anders aus und es zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden um das Direktmandat ab, das bis ganz zuletzt andauert.

Die Wahl in Nottuln in Bildern Im Äbtissinenzimmer in Nottuln wurden die Briefwahlumschläge gezählt. Hier war ein eingespieltes Team am Werk: v. li. Anke Tunney, Annette Wessels, Margret Kellermann, Doris Lenfort und Katrin Sieland. Foto: Iris Bergmann War in allen Ortsteilen und in allen Wahllokalen unterwegs und brachte den Wahlhelferinnen und -helfern kleine Aufmerksamkeiten: Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes. (v. li) Margret Kellermann, Anke Tunney, Katrin Sieland, Annette Wessels, Doris Lenfort und Anne Plaß freuten sich Foto: Iris Bergmann Briefwahl Umschläge zur Landtagswahl NRW 2022 Foto: Iris Bergmann Wahllokal der Gemeinde Nottuln in der Steverschule Wahlhelfer und Wähler Foto: Iris Bergmann Wahlhelfer-Team im Wahllokal in der Steverschule: v. li. Wahlvorstand Volker Christoph, Schriftführer Nathan Schmedt und Beisitzerin Petra Brinkrolf Foto: Iris Bergmann Wahllokal der Gemeinde Nottuln in der Steverschule Wahlhelfer und Wähler Foto: Iris Bergmann Wahllokal in der Steverschule in Nottuln: Wahlvorsteher Volker Christoph (vorne) kennt die Vorschriften Foto: Iris Bergmann Wahlurne zur Landtagswahl NRW 2022 Gemeinde Nottuln Foto: Iris Bergmann

Da sieht man deutlich die Unterschiede innerhalb des neuen Wahlkreises, der einerseits Havixbeck und Nottuln umfasst, aber andererseits eben auch einen guten Teil des Münsteraner Stadtgebiets. Auf seine Heimatgemeinde Nottuln kann sich Allendorf jedenfalls verlassen. Hier votieren die Wähler mit 51,6 Prozent für ihn. In Havixbeck sind es ebenfalls deutliche 42,9 Prozent. Um 22.40 Uhr kommt endlich das letzte von 107 Ergebnissen. Allendorf unterliegt hauchdünn mit 34,48 Prozent, Deppermann holt 34,74 Prozent.

Kopf-an-Kopf-Rennen im Kreis Münster III - Coesfeld III

Klar ist dagegen schon am frühen Abend so einiges: Dass die CDU wieder stärkste Kraft im Land wird zum Beispiel und gegenüber 2017 sogar noch etwas zulegt. Im Gemeindegebiet tut sie das sogar noch stärker als in ganz NRW. Von 40,3 Prozent geht es hoch auf 46,6 (+6,3).

Die SPD dagegen muss nach schon herben Stimmenverlusten 2017 (-5,8) in Nottuln erneut einen Tiefschlag wegstecken – nur 20,9 Prozent sprechen ihr das Vertrauen aus (-6,9).

Wenig Grund zur Freude auch bei den Liberalen. Wie im gesamten Land schrumpft das ehemals starke Ergebnis massiv zusammen, sogar noch schlimmer als bei der SPD. Statt zu 14,7 Prozent wie noch 2017 reicht es für die FDP mit 5,7 Prozent (-9) gerade noch so für den Einzug in den Landtag, wenn es allein nach den Nottulnern geht. Linke und AFD büßen ebenfalls ein. Die AFD kommt nach 4,3 Prozent vor fünf Jahren nur noch auf 3,3 Prozent. Die Linke nach 3,1 auf 1,16 Prozent.

Grüne steigern ihr Wahlergebnis massiv

Geradezu erdrutschartig sind dagegen die Gewinne der Grünen. Sie machen nicht nur in ganz NRW, sondern auch vor Ort mächtig Boden gut, verzeichnen die mit Abstand größten Zuwächse von allen. 2017 mit 6,6 Prozent noch als vierte Kraft durchs Ziel gegangen, sind es nun 18 Prozent (+ 11,4).

„CDU und Grüne sind wie schon in Schleswig-Holstein die Wahlgewinner“, sagt deshalb am frühen Abend auch Julian Allendorf mit Blick auf das Gesamtwahlergebnis, das eine Fortsetzung von Schwarz-Gelb unmöglich macht. Er macht auch keinen Hehl daraus, dass ihm Schwarz-Grün als neue Regierungskoalition sehr gut gefallen würde. „Das ist das, was der Bürger will: eine CDU-geführte Landesregierung mit einem klaren Einschlag bei den Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Und ich glaube, das kann wirklich gut funktionieren“, sagt er.

Und das sagen die Parteien vor Ort über das Wahlergebnis:

CDU: „Klarer Regierungsauftrag“

Das Gesamtergebnis und auch das im Gemeindegebiet ist für die Christdemokraten aus Nottuln nicht schlecht. Mit ihrem Direktkandidaten Dr. Julian Allendorf müssen sie aber bis zuletzt zittern. Als Fraktionschef Hartmut Rulle und seine Stellvertreterin Dr. Andrea Quadt-Hallmann ihr Statement zur Wahl abgeben, ist dieses Rennen noch nicht entschieden. „Die Nottulner Christdemokraten freuen sich über den Ausgang der Landtagswahl und richten ihren Blick bereits heute Abend nach vorne“, schreiben sie. „Die CDU hat mit Abstand die meisten Wählerstimmen holen können und deshalb einen klaren Regierungsauftrag“, findet Quadt-Hallmann. Die Nottulner Christdemokraten wünschten sich eine Jamaika-Koalition. Fraktionsvorsitzender Hartmut Rulle: „Das wird wie im Nottulner Gemeinderat sicherlich nicht immer einfach, am Ende aber erfolgreich sein“.

SPD: „Regierung ist abgewählt“

Wahre Freude klingt anders. Aber SPD-Fraktionssprecher Wolfgang Danziger kann sich immerhin damit trösten: „Es ist ein spannender Wahlabend. Stand 20 Uhr ist das Ergebnis noch offen“, schreibt er. „Auch wenn die SPD ihr Wahlziel nicht erreicht hat, kann man aber feststellen, dass die CDU/FDP-Regierung abgewählt worden ist“, hält er fest. Dennoch ist das Ergebnis natürlich eine Enttäuschung. „Offensichtlich konnten wir unsere Wähler nicht genügend mobilisieren. Die geringe Wahlbeteiligung hat sich sicher auch ausgewirkt. Nun gilt es, eine neue NRW-Koalition zu bilden. Rot/Grün scheint noch möglich. Trotz des von der CDU taktisch neu zugeschnittenen Wahlbezirks 85 erzielt Thomas Kollmann ein achtbares Ergebnis. In Nottuln verzeichnet die SPD entsprechend dem Bundestrend Verluste.“

Grüne: „Vertrauensbeweis bestätigen“

Die Grünen können nach ihrem Spitzenergebnis im gesamten Land wie auch in Nottuln ihr Glück wohl kaum fassen. „Wir sind schwer zufrieden. Fast drei Mal so viele Stimmen wie zur letzten Wahl. Ohne Grüne gibt es keine Regierung in NRW“, kommentiert der Fraktionssprecher Richard Dammann das Ergebnis. „Damit können wir endlich mehr Klimaschutz umsetzen. Stimmbezirke in Nottuln mit über 23 Prozent sind ein Vertrauensbeweis, den wir mit guter Arbeit bestätigen wollen. Wir hoffen auf eine Regierungsbildung, die den Stillstand in NRW endlich beendet. Dafür braucht es die grüne Partei.“

FDP: „Ergebnis ist ernüchternd“

Mutmaßlich keine Freudensprünge hat Markus Wrobel gemacht, als er von den Ergebnissen der FDP in Nottuln und in ganz NRW erfuhr. „Ich danke recht herzlich denjenigen, die uns erneut gewählt haben, und allen, insbesondere unserer Linda Belau, die gemeinsam gekämpft haben. Das Ergebnis in NRW ist für uns ernüchternd und bedarf einer intensiven Analyse“, kommentiert der Vorsitzende des liberalen Ortsverbands die Stimmverluste. „Mit Henning Höne wird der Kreis Coesfeld erneut mit einer liberalen Stimme im Landtag vertreten sein und sich dort für liberale Werte und Ziele einsetzen.“