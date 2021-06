„Alles im grünen Bereich“

Auf treue Mitglieder können die Sportvereine in der Gemeinde Nottuln bauen. Auch in Lockdown-Zeiten meldet sich so gut wie keiner ab.

Wo normalerweise Dutzende von Kindern um diese Uhrzeit ihrem geliebten Hobby Fußball nachgehen, herrscht an diesem ungemütlichen Nachmittag im Februar gähnende Leere. Josef Dirks, 1. Vorsitzender der DJK Grün-Weiß Nottuln, schließt das Eingangstor zum Baumberge-Stadion auf und blickt auf das satte Grün des neuen Kunstrasenplatzes: „Jetzt haben wir so schöne Anlagen in Nottuln und dann können wir sie nicht nutzen. Das ist schon schade.“ Doch stöhnen möchte der Funktionär, wie auch seine Kollegen von Arminia Appelhülsen, Borussia Darup und Fortuna Schapdetten, nicht. Die Westfälischen Nachreichten haben bei den vier großen Sportvereinen der Gemeinde nachgefragt, wie sich die Situation bei den Amateursportlern momentan darstellt.

Josef Dirks (1. Vorsitzender DJK GW Nottuln):

„Wir beobachten bei Grün-Weiß ein solidarisches Verhalten unserer 1400 Mitglieder, die in dieser schwierigen Situation im Verein bleiben. Das ist auch wichtig, denn die Kosten laufen schließlich weiter.

Für unsere Mitglieder gibt es einige Online-Angebote. Neben den Videos von unserer FSJlerin Lizzy Schwarzer auf unserer Homepage bieten unsere Trainerinnen und Trainer auch verschiedene Online-Trainingseinheiten an.

Auf der Geschäftsstelle gibt es in diesen Tagen trotz Lockdowns genug Schreibkram zu erledigen. Wir haben gerade die Abrechnung des Stadions abgeschlossen. Mit dem Kunstrasenplatz 2 konnten wir das noch nicht tun, da erst noch die Tartanbahnen fertiggestellt werden müssen. Die Arbeiten konnten aufgrund der zu niedrigen Temperaturen bisher noch nicht ausgeführt werden. Wenn es wieder wärmer wird und einige Tage trocken bleibt, sollen die Arbeiten aber zügig durchgeführt werden. Und dann hoffen wir, dass sich am 15. Februar die Kinder und Jugendlichen wieder auf dem Sportgelände austoben können. Aber selbstverständlich werden wir uns an die Vorgaben halten, die uns auferlegt werden.“

Andreas Hüls (1. Vorsitzender Arminia Appelhülsen):

„Bei uns sind die Mitgliederzahlen stabil. Im Jubiläumsjahr 2019 haben wir unser 1000. Mitglied begrüßt und wir sind immer noch über 1000.

Wie schon im ersten Lockdown haben wir auch jetzt wieder drei Mitmachangebote für unsere Vereinsmitglieder auf die Homepage gestellt. Die Übungsleiter halten zudem Kontakt zu ihren Sportlern.

Zu sagen, wie sich die Pandemie entwickelt, ist wie das Lesen in einer Glaskugel. Ich hoffe natürlich, dass am 15. Februar der Sport Lockerungen erfahren wird. Das hoffe ich besonders für die Kinder, die gerne wieder in die Sporthalle gehen oder draußen Fußball spielen würden.“

Gerd Hillig (2. Vorsitzender Borussia Darup):

„Bei uns in Darup ist alles im grünen Bereich. Die Borussia hat stabil um die 800 Mitglieder.

Ein Online-Angebot gibt es bei uns auch. 35 Leute gehören im Moment zur festen Online-Gymnastik-Gruppe. Dieses Angebot wird wirklich sehr gut angenommen. Es richtet sich auch an Interessierte, die nicht im Verein sind. Wie man mitmachen kann, wird im Dorf per Mundpropaganda weitergegeben. Daneben bieten verschiedene Abteilungen auch Online-Trainingseinheiten für die Sportler an, etwa die Fußball- und die Handballabteilung.

Wann wieder Wettkampfsport betrieben werden kann, ist noch gar nicht absehbar. Meine persönliche Meinung ist, dass bei den Fußballern eine zweiwöchige Vorbereitungszeit – so wie es der Verband vorhat – jedenfalls nicht reichen wird. Die Amateursportler haben zuletzt einseitig trainiert, das Verletzungsrisiko wäre daher zu hoch. Die Fußballer benötigen auf jeden Fall vier Wochen, um wieder in Schwung zu kommen.“

Ulrich Kontny (1. Vorsitzender Fortuna Schapdetten):

„Unsere Mitgliederzahl ist stabil. Im Vorjahr waren es 600, jetzt haben wir sogar 630 Mitglieder. In unseren besten Zeiten hatten wir sogar einmal 800.

Auch wir machen unseren Mitgliedern Online-Angebote, die aber intern bleiben. Vor allem Yoga und Gymnastik wird stark frequentiert.

Wann wir wieder Sport in der Halle und auf dem Sportplatz anbieten können, weiß ich natürlich auch nicht. Ich tippe allerdings auf Mai oder Juni, wenn die Sonne wieder hochkommt. Tennis, Bogensport und vielleicht Fußball dürften als erstes wieder angeboten werden. Angebote in der Halle dürften aber wohl erst möglich sein, wenn wir mit dem Impfen weiter sind.“