Weihnachten 1945 – Andreas Leistikow erinnert sich

Weihnachten. Heiligabend. Friedlich, besinnlich, familiär. Am festlich geschmückten Weihnachtsbaum strahlen die Lichter, darunter liegen Geschenke. Es ist gemütlich und warm. Es gibt gutes Essen. Der Nottulner Andreas Leistikow erinnert sich auch gerne an viele Weihnachtfeste. Eines gibt es allerdings, das hat es für ihn gar nicht gegeben: Weihnachten 1945 – da war er knapp acht Jahre alt.

Aufgewachsen an der Pommerschen Seenplatte

Andreas Leistikow wuchs als drittes von sechs Kindern des Bauernehepaares Otto und Charlotte Leistikow im kleinen Ort Labenz an der Pommerschen Seenplatte auf, und „meine Kindheit war bis zum sechsten Lebensjahr wirklich unspektakulär“, erzählt er. Dafür, dass er, Jahrgang 1938, in den Zweiten Weltkrieg hineinwuchs, klingt das nahezu unwirklich. Aber so war es. „Es gab bei uns auf dem Land keine Bombenangriffe, wir hatten Essen.“ Gegen Ende des Krieges war allenfalls mal weit entferntes Donnern zu hören oder er sah in gebührendem Abstand Panzer. „Angst hatte ich nicht, ich war sieben Jahre alt“, beschreibt Leistikow seine damalige Gefühlswelt. Für Jungs in dem Alter sei doch oft vieles ein Abenteuer.

So war es auch für ihn, als die zuvor von den Russen vertriebenen Polen sich in Pommern ansiedeln sollten. „Da kamen welche auf unseren Hof und nahmen einfach unser Bauernhaus in Beschlag“, erzählt er. Seine Familie durfte zwar bleiben, bekam aber nur ein Zimmer zugewiesen und musste auf dem eigenen Hof für die Fremden arbeiten. So sei es vielen anderen Familien im Dorf auch ergangen, weiß Leistikow.

Aus dem eigenen Haus vertrieben

Lange ging das nicht, dann kam eine Gruppe junger Polen, schwer bewaffnet, ins Dorf und schaffte eine unvergessliche Erinnerung für Leistikow: „Sie gingen von Haus zu Haus, holten die Labenzer Familien heraus und trieben sie in der Kirche des Dorfes zusammen.“ Nur ein paar Minuten hätten sie Zeit gehabt, sich etwas überzuziehen, der knapp achtjährige Andreas, seine Mutter, die Geschwister und Großeltern. Hatte er in der Situation Angst? „Nein, ich erinnere mich nicht an Angst. Es war eher etwas abenteuerlich für uns Kinder.“ Woran er sich erinnert ist, dass es kurz vor Weihnachten war, exakt der 16. Dezember 1945.

Nach einer sehr kalten Nacht in der Kirche wurden die etwa 60 Menschen fünf Kilometer zum nächsten kleinen Bahnhof getrieben. Dort stand ein Güterzug. „Da war noch Schweinemist drin, weil zuvor damit Schweine transportiert worden waren“, rümpft Leistikow bei der Erinnerung die Nase. Von irgendwoher organisierten die alten Männer unter den Vertriebenen etwas Stroh, sodass der Mist damit abgedeckt werden konnte, bevor der Zug sich nach Stettin in Bewegung setzte. Dort angekommen, konnten sie natürlich auch nicht bleiben, aber es fand sich ein Zug Richtung Westen, nach Sachsen-Anhalt. Umsonst jedoch durften die schmutzigen Flüchtlinge nicht mit, erinnert sich Leistikow. „Mein Großvater hat mit seinem Ehering die polnischen Aufsichtsleute bestochen, damit wir mitfahren durften.“

Ankunft im Notaufnahmelager an Heiligabend

Familie Leistikow war etliche Tage unterwegs. Wie viele, das weiß Andreas Leistikow selbst nicht mehr. „Sechs, sieben Tage“, zuckt er die Schultern. Es waren sieben Tage, aber das erfuhr Leistikow erst sehr viel später. Endstation war für die Familie der Ort Zerbst in Sachsen-Anhalt. Dort gab es ein Notaufnahmelager für Flüchtlinge wie sie.

Es war genau am Heiligabend 1945 als er mit seiner Familie in Zerbst eintraf. Erfahren hat er das Jahrzehnte später von der Zerbsterin Annemarie Lüdicke. Die Autorin hat über viele Jahre zur Geschichte ihrer Heimatstadt geforscht. Auch über die Zeit nach dem Krieg, über die Notaufnahmelager und das Schicksal der Flüchtlinge. Außer in den Archiven der Stadt suchte sie auch nach Zeitzeugen und fand Andreas Leistikow. Von ihr erfuhr er, dass der Zug mit seinen Leuten genau an Heiligabend in Zerbst angekommen war. Dass es Heiligabend war, daran dachte damals niemand. Es ging darum, ein Dach über dem Kopf und etwas zu essen zu bekommen. „Meine Großmutter hatte am 30. Dezember Geburtstag, wurde 60. Da hat auch niemand dran gedacht“, erzählt er traurig.

Apfel war das schönste Geburtstagsgeschenk

Das Einzige, an das sich Andreas Leistikow ganz sicher erinnert, ist, dass er zu seinem achten Geburtstag am 6. Januar 1946 von seiner Großmutter einen Apfel geschenkt bekam. Einen Apfel, mitten im Winter, inmitten all dem Elend. „Wo sie den aufgetrieben hatte, wussten wir nicht, aber es war das schönste Geschenk, das ich mir denken konnte.“ Noch im gleichen Monat starben seine Großeltern an Typhus, wie viele andere in dem Lager auch.

Das Weihnachtsfest 1945, das für Andreas Leistikow keines war, ist nun 76 Jahre her. „Wir hier können glücklich und zufrieden sein, wir haben Frieden“, sagt er mit Nachdruck. Und er fragt: „Was können Kriege den Menschen nur alles antun?“ Denn es geschieht auch heute noch, dass Menschen auf der Flucht sind, dass sie es nicht warm und gemütlich haben, keinen Baum mit Geschenken.

Wie werden diese Menschen sich einst an Weihnachten 2021 erinnern?