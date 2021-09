Anicker: Das „Schweigen der Lämmer“ ist nicht gewollt

Die Evangelische Friedens-Kirchengemeinde Nottuln freut sich über eine neue Prädikantin und einen neuen Prädikanten. In einem feierlichen Gottesdienst am Sonntag wurden Christina Saatkamp und Klaus Bratengeyer durch den Superintendenten Joachim Anicker in das Amt eingeführt. Damit sind die beiden Ehrenamtlichen zum Dienst der freien Wortverkündung und der Sakramentsverwaltung beauftragt, das heißt, sie können im Gottesdienst predigen und mit der Gemeinde das Heilige Abendmahl feiern.

Prädikantinnen und Prädikanten fungieren im ehrenamtlichen Dienst in der Verkündung und im Sakrament. Die evangelische Kirche sieht diesen Dienst als unverzichtbar an, trägt er doch die reformatorische Idee des Priestertums aller Gläubigen, heißt es in einer Pressemitteilung der Kirchengemeinde.

Reformatorische Idee des Priestertums aller Gläubigen

In seiner Ansprache ging Superintendent Anicker auf das nicht gewollte „Schweigen der Lämmer“ ein. Der gute Hirte wünsche sich keine stummen, sondern sprechende und singende Lämmer, wache und fröhliche Zeugen des Evangeliums. So könne im Alltag jeder Mensch ein Mittler werden, sei es im Büro, an der Werkbank oder in der Freizeit. „Die Berufung von Christina Saatkamp und Klaus Bratengeyer erfolgte auf Vorschlag des Presbyteriums und nach einem einjährigen Kurs“, ging Anicker auf die Voraussetzungen für diesen Dienst ein, der kein Studium voraussetze.

Aber Glaubwürdigkeit gehöre schon dazu. Und diesen Bonus hätten Christina Saatkamp und Klaus Bratengeyer, um das Schweigen der Lämmer zu überwinden. „Ihre Lust und Freude daran, anderen etwas weiterzugeben, ist ein großes Zeichen“, so Anicker. Seit vielen Jahren sind die beiden in der Gemeinde ein fester Bestandteil. Mit der Einsegnung in das Amt und der Übergabe der Urkunde bestätigte Anicker ihre Berufung in den ehrenamtlichen Predigtdienst.

Musikalisch wurde der Gottesdienst von Volker Thielke (Orgel), Christa Bröcker und Regine Vogtmann (Gesang) mit modernen Kirchenliedern gestaltet. Nach dem Gottesdienst gratulierten viele Gemeindeglieder den beiden zur Einführung.