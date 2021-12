Anmeldungen für den Piks ab sofort möglich

Jetzt geht‘s los: Das Anmeldeportal für das temporäre Impfzentrum in Nottuln ist freigeschaltet. Eine Anmeldung ist zwingend notwendig, wenn man am Wochenende 18./19. Dezember geimpft werden möchte.

Am Wochenende kann man sich auch in Nottuln impfen lassen. Das Impfzentrum ist Samstag und Sonntag geöffnet.

Ab sofort ist das Anmeldeportal für die Impfstelle des Kreises Coesfeld in Nottuln freigeschaltet. Unter https://impfstellen-drk-coe.de können sich Impfwillige mit ihren Daten anmelden und ihren Wunschtermin für dieses Wochenende auswählen. Das teilt die Gemeinde jetzt mit. Das temporäre Impfzentrum, das der Kreis in Zusammenarbeit mit dem DRK (Kreisverband Coesfeld und Ortsverband Nottuln) und der Gemeinde Nottuln im leerstehenden Gebäude der DRK-Kita an der Saint-Amand-Mont­rond-Straße 2 (Nähe Gymnasium) betreibt, hat am Samstag und Sonntag (18. und 19. Dezember) jeweils von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

Die Betreiber machen darauf aufmerksam, dass ohne eine Online-Anmeldung keine Impfungen vorgenommen werden können. Zudem müssen der Personalausweis und vorherige Impfunterlagen (außer bei einer Erst-Impfung) mitgebracht werden. Auch dabei gilt: Ohne die Unterlagen wird keine Impfung vorgenommen, betonen die Organisatoren.

Ohne Anmeldung keine Impfung

Den Impfstoff stellt der Kreis Coesfeld zur Verfügung, von den örtlichen Apotheken wird er für die Impfaktion vorbereitet. Die Hausarztpraxen Biesel und Keller sowie die Christophorus-Kliniken stellen für dieses Wochenende Ärztinnen und Ärzte zur Verfügung und das DRK viele Ehrenamtliche, die sich um die Registrierung, Versorgung und (Nach-)Betreuung der Impfwilligen und der Geimpften kümmern. Das DRK sorgt zudem für die komplette Logistik inklusive der notwendigen Computertechnik.

„Auch wenn sich die Infektionszahlen inzwischen zu stabilisieren scheinen, bleibt die Situation nach wie vor bedrohlich“, betont Bürger-meister Dr. Dietmar Thönnes, „sodass wir den Nottulnerinnen und Nottulnern unbedingt dieses Impfangebot machen wollen. Eine Impfung ist eben die beste Möglichkeit, um das Virus auf Dauer in den Griff zu bekommen.“

Boostern jetzt schon nach vier Wochen möglich

Stefan Kohaus, Rechtsrat der Gemeinde, betont, dass man sich in der Nottulner Impfstelle nicht nur boostern lassen, sondern sich auch seine Erst- oder Zweitimpfung abholen kann. „Beim Boostern gilt die ausdrückliche Sperrfrist von fünf Monaten nicht mehr. Die Auffrischungsimpfung kann man nun schon bereits vier Wochen nach der Zweitimpfung bekommen“, erklärt er den neuen Impferlass der NRW-Landesregierung.

Das temporäre Impfzen­trum hat in den vergangenen zwei Wochen mehr und mehr Gestalt angenommen. Dank der vielen Ehrenamtlichen, die sich darum kümmern, fast schon ein Selbstläufer. „Wir sind überwältigt von der großen Hilfsbereitschaft der Nottulnerinnen und Nottulner“, bedankt sich der Bürgermeister für die große Bereitschaft, die Impfaktion zu unterstützen.