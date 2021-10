Ansichten aus Münster und von anderswo

„Stadtansichten“ heißt die aktuelle Ausstellung in der Reihe „Kunst im Rathaus“. Die Bilder des Gladbeckers Dr. Peter Quante sind noch bis zum 8. Dezember (Mittwoch) im Obergeschoss des Rathauses zu sehen.

Es sind überwiegend kleinformatige Ölbilder auf Pappe und Leinwand mit Ansichten der Stadt Münster aus aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg auf der Basis von Schwarz-Weiß-Fotografien sowie mit architektonischen Motiven, die Peter Quante während seiner Urlaubsreisen zunächst fotografierte und dann in Ölmalerei umgesetzt hat.

Nach Fotografien in Öl gemalt

Für den pensionierten Zahnarzt und künstlerischen Autodidakten ist es die erste öffentliche Ausstellung. Und die hat er mit 20 seiner Werke sehr sorgsam und mit viel Liebe zum Detail zusammengestellt, berichtet die Gemeinde in einer Pressemitteilung.

Auf die Besucherinnen und Besucher warten der Spiegelturm, der Horsteberg und der Buddenturm aus Münster genauso wie Ansichten aus der Normandie wie die Stadt Honfleur oder Les Baux in der Provence. Und wer schon mal in Lübeck gewesen ist, wird bestimmt das Gängeviertel wiedererkennen, das Peter Quante in einem seiner Werke festhält. Quante war auch in den Baumbergen unterwegs und hat aus dem Stevertal ein Motiv mitgebracht, das ebenfalls ausgestellt wird: die Wassermühle Schulze Westerath.

Die Ausstellung „Stadtansichten“ kann – wie gewohnt – auch in einem virtuellen Rundgang besucht werden im Youtube-Kanal der Gemeinde: