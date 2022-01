Anton liegt bei den Jungen vorn

Erstmals seit zwölf Jahren ist die Zahl der Geburten identisch mit der Zahl der Nottulner Sterbefälle. In der Zahl der Sterbefälle nicht enthalten sind die auswärtigen Bürger, die in der Gemeinde verstorben sind. Die Zahl der Heiraten berücksichtigt alle Eheschließungen, die das Standesamt Nottuln durchgeführt hat. Nottulner Brautpaare, die auswärts geheiratet haben, sind darin nicht enthalten.

Frisch gebackene Eltern in der Gemeinde Nottuln sind im vergangenen Jahr dem bundesweiten Trend gefolgt. Der beliebteste Jungenvorname in Nottuln war der Name Anton, wie das Standesamt in seiner Jahresstatistik für 2021 aufzeigt. Mit fünf Nennungen führt Anton die lokale Rangliste an. Dicht dahinter folgen die Vornamen Finn (vier Nennungen) und Max (3). Auf Platz vier folgen gleichrangig die Vornamen Arne, Emil, Ferdinand, Jonas, Jonathan, Lukas, Leo, Moritz, Maximilian, Noah, Oskar/Oscar und Tom.