Apotheker hilft vor Ort

Michael Enseling ist Sportler durch und durch. Das ist im Stiftsdorf schon lange bekannt. Der Inhaber der Gerburgis-Apotheke ist aber noch etwas: ein überzeugter Nottulner. Und deshalb war es ihm wichtig, dass bei seinem jüngsten Spendenprojekt zwei Gruppen aus seiner Heimatgemeinde eine Zuwendung erhalten. Und es sollten einmal nicht die Sportler sein. Darüber freuten sich am Montagabend die Vertreter der Vereine Kunst + Kultur Nottuln sowie die Nottulner Jugendfeuerwehr. Bernhild Kunstleben (2. Vorsitzende) und Bernhard Schöppner (Schatzmeister) vom Kulturverein sowie der stellvertretende Jugendfeuerwehrmann der Gemeinde, Christian Feldmann, waren über die 4000 Euro, die sich die beiden Gruppen teilen, schon ziemlich sprachlos.

Eine ganz tolle Spende

„Das ist eine ganz tolle Spende, über die sich viele Nottulner freuen können. Dank dieses Geldbetrags schaffen wir es einmal mehr, Qi Gong im Sommer kostenfrei im Rhodepark anzubieten“, sagte Bernhild Kunstleben. Und Bernhard Schöpp­ner fügte hinzu: „Jetzt sind wir außerdem in der Lage, die Bevölkerung erstmals zu drei Terminen pro Woche einladen zu können, jetzt sogar an mehreren Abenden.“ Wie berichtet, werden zwei ausgebildete Qi Gong-Lehrerinnen montags und donnerstags von 7 bis 8 Uhr und mittwochs von 18 bis 19 Uhr die Bevölkerung zur chinesischen Meditations-, Konzentrations- und Bewegungsform zur Kultivierung von Körper und Geist einladen. Los geht es am 5. Juli (Montag), letzter Termin ist der 26. August (Donnerstag).

21 Kinder und Jugendliche in der Jugendfeuerwehr Nottuln

Während Kunst + Kultur Nottuln die Spende der Gerburgis-Apotheke also schon fest eingeplant hat, ist sich die Jugendfeuerwehr noch nicht ganz sicher, was genau mit dem Betrag finanziert werden soll. Doch dass das Geld auch hier dringend benötigt wird, verdeutlichte Christian Feldmann. „Wir stellen immer einmal im Jahr etwas Großes für unsere Kinder und Jugendlichen auf die Beine. Coronabedingt konnten wir da zuletzt ja leider nichts machen. Jetzt sind wir jedenfalls finanziell in der Lage, unserem Nachwuchs etwas Schönes anzubieten“, erklärte der stellvertretende Jugendfeuerwehrmann. 21 Mann stark ist momentan die Jugendfeuerwehr der Gemeinde. Wobei „Mann“ definitiv der falsche Ausdruck ist. „Wir haben gerade erst drei neue Mädchen aufgenommen“, erzählte Feldmann, der in nächster Zeit weitere Neuzugänge erwartet: „Es wollen noch einige Kinder kommen.“

Wort gehalten

Auf die Idee, eine Spendenaktion durchzuführen, war Michael Enseling Anfang des Jahres gekommen. Sechs FFP2-Masken für einen Eigenanteil von 2 Euro konnten sich Bürger, die über 60 Jahre alt sind, oder Jüngere mit chronischen Vorerkrankungen wie Lungenerkrankungen, Asthma, Herzinsuffizienz, Niereninsuffizienz, Diabetes Typ 2, Krebserkrankungen oder Frauen mit Risikoschwangerschaften in den Apotheken abholen. Enseling hatte sich zum Ziel gesetzt, die Motivation bei den Berechtigten, eine FFP2-Maske zu tragen, mit einer besonderen Aktion zu steigern. „Die Gerburgis-Apotheke möchte für jeden, der sich bei uns seine Masken abholt, einen Spendenbetrag für zwei lokale Nottulner Initiativen leisten“, hatte der Apotheker damals erklärt. Und Wort gehalten!