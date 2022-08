Appelhülsener Urgestein: Franz Vogts feiert 100. Geburtstag

Vor 100 Jahren, am 22. August 1922, erblickte Franz Vogts in Appelhülsen das Licht der Welt. Zeitlebens blieb er seinem Geburtsort treu und engagierte sich vielfach ehrenamtlich in Vereinen.

Der Appelhülsener Franz Vogts wird am Montag 100 Jahre alt. Etliche Gratulanten dürften sich heute die Klinke in die Hand geben, denn der Jubilar hat sich stets für das Dorf eingesetzt.

„Appelhülsen wird 1000 Jahre alt, und der Opa hat zehn Prozent davon miterlebt“, rechnet Enkel Oskar Vogts vor. Der 13-jährige schaut seinen Großvater liebevoll an – und dieser strahlt gut gelaunt. Es ist nämlich eine Menge los am Montag im Haus an der Münsterstraße in Appelhülsen. Hausherr Franz Vogts feiert einen außergewöhnlichen runden Geburtstag: Er wird 100 Jahre alt. Wobei das Attribut „alt“ nicht wirklich passen mag, denn das Geburtstagskind begrüßt seine Gäste nur zu gern mit einem fröhlichen Liedchen und lächelt dabei schelmisch wie ein Teenager.