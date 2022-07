Appelhülsener Kameraden sehr gefordert

17 Einsätze an 22 Tagen: Bei der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Nottuln ist keine Spur von Sommerpause. Doch nicht nur die vielen Einsätze bewegen die Kameraden, sondern auch der drohende Mangel an Einsatzkräften.

Die Appelhülsener Feuerwehr – hier ein Archivfoto von der Bekämpfung eines Pkw-Brandes in der Bauerschaft Heller – verzeichnet eine arbeitsreichen Monat Juli. Von Sommerpause keine Spur.

Von gemütlicher Sommerpause keine Spur. Der Ferienmonat Juli entpuppt sich für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Nottuln als ein arbeitsreicher Zeitraum. In der Zeit vom 1. bis 21. Juli verzeichnete die Wehr schon 17 Einsätze, genau so viele wie im ganzen Monat Juni zuvor. An zwölf dieser Einsätze war der Löschzug Appelhülsen beteiligt, der aktuell sehr gefordert ist. „Das hängt sicherlich auch mit der Zuständigkeit für die Autobahn 43 zusammen“, erläutert der Leiter der Feuerwehr, Udo Henke, auf WN-Anfrage.